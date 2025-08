Apple knackt die Marke von 3 Milliarden verkaufen iPhone

Apple hat mit den neuen Zahlen sehr gute Ergebnisse für das 3 fiskalische Quartal 2025 vorgelegt und kann vermelden, dass das Unternehmen seit dem Start der iPhone Reihe mittlerweile 3 Milliarden Geräte verkauft hat.

Im Earnings Call heißt es dazu wie folgt:

Apple zeigte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 eine starke Leistung und steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 10 %. Die Produktpalette des Unternehmens, insbesondere die iPhone 16-Familie, sorgte für erhebliche Umsätze und trug zur Auslieferung des dreimilliardsten iPhones bei. Darüber hinaus kurbelte das MacBook Air mit dem neuen M4-Chip das Wachstum im Computersegment von Apple an. Das Unternehmen verzeichnete Wachstum in allen geografischen Segmenten, wobei die Schwellenländer zweistellige Zuwächse verzeichneten und Großchina ein Plus von 4 % erzielte.