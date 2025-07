Elon Musk bestätigt: Samsung liefert den AI6 Chip für Tesla

Elon Musk hat auf X bestätigt, dass Samsung die übernächste Generation von Tesla-Prozessoren liefern wird. Der AI6 Chipsatz kommt dabei direkt von Samsung aus einer neuen Farbik in Texas.

Die neue Großfabrik von Samsung in Texas wird vollständig der Fertigung von Teslas kommenden AI6-Chip gewidmet – ein Schritt mit enormer strategischer Bedeutung, dessen Tragweite kaum zu überschätzen ist. Aktuell produziert Samsung bereits den AI4-Chip für Tesla. Der AI5 befindet sich kurz vor der Umsetzung: Das Design ist abgeschlossen, und die Fertigung startet zunächst bei TSMC in Taiwan, später auch im Werk in Arizona.

Samsung hat Tesla das seltene Privileg eingeräumt, aktiv an der Optimierung der Produktionsprozesse mitzuwirken – ein zentraler Punkt in der Partnerschaft. Persönliches Engagement ist dabei gefragt: „Ich werde die Fertigungslinie selbst begleiten, um den Fortschritt zu beschleunigen.“ Praktisch: Die neue Fabrik liegt nur einen Katzensprung entfernt vom Wohnsitz des CEOs.

Die Serienfertigung von Teslas AI6-Chip ist für 2027 geplant, basierend auf Samsungs 2nm-Prozess (SF2). Dieser erreicht derzeit eine Ausbeute von nur 40–45 %, deutlich weniger als TSMC mit über 70 % oder Intel mit 50–55 %. Trotz bewährter Umsetzungsstärke seitens Musk könnte die gemeinsame GAA-Technologie mit dem SF3-Knoten den Fertigungsprozess erleichtern. Dennoch bleibt unsicher, ob Samsung den AI6 planmäßig in großen Stückzahlen herstellen kann.

Sollte Samsung die Fertigungsziele verfehlen, wäre Teslas Notfallplan, die Produktion zurück zu TSMC zu verlagern – verbunden mit Verzögerungen beim AI6. Doch Teslas Vorsprung im Bereich KI-Anwendungen könnte die Risiken deutlich reduzieren. Selbst bei Fertigungsproblemen profitiert Tesla von verbesserten Designkompetenzen und tieferem Fertigungs-Know-how.