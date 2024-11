Huawei Pura 70 kann in China fast mit den iPhone mithalten

Nach den aktuellen Zahlen von Analysten von Kantar zu den Verkaufszahlen der Smartphones weltweit im dritten Quartal 2024 bleibt Apple weltweit vorn und kann mit dem iPhone 15 auf allen Märkten die besten Verkaufszahlen erreichen.

In China gibt es mittlerweile aber starke Konkurrenz, denn das neue Huawei Pura 70 schafft es dort auf den dritten Platz bei den meistverkauften Geräten und liegt damit sogar noch vor dem iPhone 15 pro. Der Wechsel von Android zu HarmonyOS ist also in China für die Markt kein Problem – global spielen die Geräte aktuell aber keine große Rolle.

Dazu ist der Markt in China im dritten Quartal 2024 deutlich unter den Zahlen des Vorjahres zurückgeblieben. Generell verkaufen sich die Smartphones derzeit dort also deutlich schlechter als noch vor einem Jahr.

Auch in Europa liegt Apple bei den meistverkauften Geräten vorn, aber Samsung kann in Europa mithalten und hat mit Samsung Galaxy A55 und A15 zwei sehr starke Modelle im Angebot. Das iPhone 13 war dazu in vielen Ländern im Abverkauf mit deutlichen Rabatten. Daher findet man auch diese Modelle noch in den Top-Rankings bei den Verkäufen.

Insgesamt hat sich der Markt in Europa im dritten Quartal weiter erholt und liegt bei den Verkaufszahlen ca. 13 Prozent über den Zahlen aus dem letzten Jahr. Die Schwächephase aus China findet sich also in Europa im Smartphone Bereich derzeit nicht.

Zuletzt aktualisiert: 14. November 2024