Xiaomi: Umsatz steigt im 3. Quartal um 30 Prozent

Xiaomi kann für das 3. Quartal 2024 wieder gute Zahlen melden und hat ein weiteres Wachstumsquartal in diesem Jahr abgeschlossen. Der Umsatz des Unternehmens steigt dabei um ca. 30 Prozent auf mehr als 12 Milliarden Euro – so viel hat das Unternehmen bisher noch nie verdient. Der Gewinn liegt bei 819 MIllionen Euro.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Xiaomi, auch bekannt als die Gruppe (Aktiencode: 1810), ist ein Unternehmen für Unterhaltungselektronik und intelligente Fertigung, das Smartphones und smarte Hardware in einem Internet der Dinge (IoT)-System integriert. Das Unternehmen hat seine ungeprüften konsolidierten Ergebnisse für die drei Monate bis zum 30. September 2024 veröffentlicht (Q3 2024 oder „der Zeitraum“). Der Umsatz für diesen Zeitraum erreichte einen neuen Rekordwert und markiert das dritte aufeinanderfolgende Quartal mit robustem Wachstum. Im dritten Quartal 2024 betrug der Umsatz 92,5 Milliarden RMB (≈ 12,03 Milliarden EUR), was einem Jahreswachstums von 30,5% entspricht. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 6,3 Milliarden RMB (≈ 819 Millionen EUR), was historisch hohe Werte beibehält.

Die Premiumisierungsstrategie machte erhebliche Fortschritte, wobei die Gesamtbruttomarge bei 20,4% blieb und damit auf hohem Niveau verharrte. Die drei Kernbereiche von Xiaomi – Smartphones, IoT- und Lifestyle-Produkte sowie Internetdienste – erzielten Umsätze von 47,5 Milliarden RMB (≈ 6,18 Milliarden EUR), 26,1 Milliarden RMB (≈ 3,39 Milliarden EUR) und 8,5 Milliarden RMB (≈ 1,11 Milliarden EUR). Der Umsatz aus dem Bereich Smart Electric Vehicle (EV) und anderen neuen Initiativen erreichte 9,7 Milliarden RMB (≈ 1,26 Milliarden EUR), was der 10-Milliarden-RMB-Marke nahekommt, und die Gesamtleistung übertraf die Erwartungen. Dieses Wachstum unterstreicht Xiaomis „Human x Car x Home“-Smart-Ökosystem als neuen Wachstumsmotor, der das Unternehmen zu Rekordergebnissen führt.