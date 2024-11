Xiaomi 15: neue Verkaufsrekorde zum Marktstart

Xiaomi hat einige offizielle Details zum Verkauf der neuen Xiaomi 15 Serie veröffentlicht und nach Angaben des Unternehmens verkaufen sich die Xiaomi 15 besser als der Vorgänger (wobei auch bereits das Xiaomi 14 gut bei den Kunden ankam). Bei den Erstverkäufen stellten die Modelle sogar neue Rekorde auf.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Das Premium-Smartphone-Sortiment von Xiaomi verzeichnet weiterhin ein robustes Wachstum, wobei die Xiaomi 15-Serie ein Verkaufsvolumen von 1 Million Einheiten schneller erreichte als die Vorgängergeneration. Seit ihrem Debüt war die Serie stets ein Bestseller und stellte neue Rekorde bei den Erstverkäufen von Flaggschiff-Smartphones auf. Während des Shopping-Festivals Double 11 2024 war das Unternehmen sowohl beim Verkaufsvolumen als auch beim Umsatz führend auf allen Mainstream-E-Commerce-Plattformen im Preissegment zwischen 4.000 und 5.999 RMB.

Nach wie vor ist leider offen, wann genau die neuen Modelle auch international an den Start gehen werden. Dann wird sich zeigen, ob das Unternehmen diese Erfolge auch auf dem globalen Markt fortsetzen kann.

Xiaomi 15 offiziell in China gestartet – Deutschland-Start noch offen

Xiaomi hat die Xiaomi 15 Serie in China vorgestellt und bietet aktuell vor allem das normale Xiaomi 15 und das Xiaomi 15 pro an. Eine Ultra-Version der Xiaomi 15 Smartphones wurde noch nicht präsentiert. Die Modelle setzen dabei alle auf den Snapdragon 8 Elite Prozessor und sind damit mit die ersten Geräte auf dem Markt, die diesen Prozessor verwenden können.

Der Fokus von Xiaomi liegt beim Xiaomi 15 pro aber vor allem auf der Kamera. Das neue Smartphone ist mit drei lichtstarken Leica-Objektiven ausgestattet, die Brennweiten von 14 mm bis 120 mm abdecken, wodurch es für verschiedene Stile von Porträts bis hin zu Landschaften vielseitig einsetzbar ist. Die Hauptkamera verfügt über eine beeindruckende Blende von ƒ/1,44, die mehr Licht, kürzere Verschlusszeiten und natürliche Hintergrundunschärfe ermöglicht. Dadurch entsteht bei Porträtaufnahmen ein verstärkter „Hauptdarsteller“-Effekt und bei Standbildern werden Motive hervorgehoben.

Das Teleobjektiv verfügt über denselben Sony IMX858-Sensor wie das Xiaomi 14 Ultra. Es verfügt über eine Periskopstruktur mit einer effektiven Brennweite von 120 mm und bietet leistungsstarken Zoom und intensive Bildfunktionen. Im High-Pixel-Auslesemodus wird ein verlustfreier 10-fach-Zoom erreicht, wodurch der Brennweitenbereich auf 240 mm erweitert wird. Die Kamera enthält außerdem ein fortschrittliches KI-Modell für die Bildbearbeitung, das den Foto-, Video- und Postproduktions-Workflow abdeckt und so die Benutzerfreundlichkeit und kreativen Möglichkeiten erheblich verbessert.

Xiaomi 15 pro

Xiaomi 15

Außerdem wurden die Xiaomi 15 Custom Edition und die Xiaomi 15 Limited Edition auf den Markt gebracht.

Die Custom Edition bietet eine Auswahl an schwarz-weißen Hochglanzrahmen und drei Farbpaletten, die der Benutzer erkunden kann. Xiaomi hat 20 benutzerdefinierte Farboptionen erstellt, die frei mit dem Rahmen kombiniert werden können, um 40 verschiedene Farbkombinationen zu erstellen.

Die Xiaomi 15 Limited Edition wurde mit Blick auf Premium entwickelt. Der mittlere Rahmen ist mit einem ökologisch angebauten Diamanten eingelegt, dessen 57 schillernde Facetten neben dem glänzenden Metallrahmen brillant leuchten. Die Rückseite besteht aus veganem Nano-Tech-Leder und ist in drei Farben erhältlich: Weiß, Grau und Orange. Zu jeder Xiaomi 15 Limited Edition gehört ein passender Kartenhalter und Reisepasshalter aus veganem Nano-Tech-Leder.

Morgen startet die neuen Xiaomi 15 Serie offiziell und das Unternehmen hat im Vorfeld bereits einige technische Details angeteasert. Daher wissen wir offiziell, dass die neuen Modelle mit einem Unltrasonic-Sensor für die Fingerabdrücke ausgestattet sein werden, der die Erkennung der Finger schneller und zuverlässiger machen soll.

Daneben wird zumindest die Pro-Version der neuen Smartphones mit einem großen Akku mit 6.100 mAh Kapazität auf den Markt kommen und es soll wohl in der Grundausstattung bereits 12 GB RAM geben. Dies ist wohl notwendig um die neuen AI Fähigkeiten der Modelle gut einsetzen zu können.

Ladeleistung offiziell bei 90 Watt

Die Zertifizierung der Xiaomi 15 bei der 3C bestätigt nun, dass die Ladeleistung der Modelle bei 90 Watt liegen wird. Damit sind die Modelle deutlich schneller aufgeladen als beispielsweise die kommenden Samsung Galaxy S25. Ein Update im Vergleich zum Vorjahr gibt es aber nicht. Auch die Xiaomi 14 hatten schon eine Aufladung mit 90 Watt.

Erfreulich: die Zertifizierung bestätigt auch, dass es weiterhin ein Ladegerät in der Box geben wird. Nutzer des Xiaomi 15 müssen sich also nicht extra einen Charger kaufen.

Noch keine Hinweise zum Deutschland-Start

Bei der Vorstellung gab es leider keine Hinweise, wann das Unternehmen den Start der Xiaomi 15 Reihe in Deutschland plant. Hierzulande wurden gerade erst die Xiaomi 14T Modelle auf den Markt gebracht, daher ist zu erwarten, dass Xiaomi wohl noch einige Monate die T-Serie verkauft und dann erst die 15er Modelle präsentiert. In diesem Jahr wurden die Xiaomi 14 in Deutschland im Februar 2024 auf den Markt gebracht. Wir gehen davon aus, dass beim Xiaomi 15 der Zeitplan ähnlich aussieht. Das würde bedeuten, dass die Modelle wohl Anfang 2025 in Deutschland zu haben sein werden.

