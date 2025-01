Bixby Voice Update soll bereits im ersten Halbjahr kommen [UPDATE mehr Details]

Samsung hat den eigenen Sprachassistenten Bixby noch nicht komplett aufgegeben, sondern will in diesem Jahr eine erweiterte Version anbieten. Unter dem Namen Bixby Voice soll daraus ein AI-Sprachassistent gemacht werden, der individueller reagieren kann und Nutzer erkennt. Das ist wichtig für den Einsatz im Smart Home Bereich, wenn es darum geht, Bixby in den Einsatz zu Hause zu bringen. Dort gibt es in der Regel mehrere Familienmitglieder und daher ist eine Unterscheidung wichtig.

Der neue AI-Sprachassistent Bixby Voice soll dabei bereits im ersten Halbjahr 2025 ausgerollt werden. Samsung hat also einen recht engen Zeitplan für das Update.

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Bereits in der ersten Jahreshälfte 2025 wird Bixby in der Lage sein, die Stimmen von Familienmitgliedern mit Sehbeeinträchtigung zu erkennen und dann automatisch Textinhalte auf vernetzten Geräten in hohem Kontrast anzuzeigen oder Hilfe per Voice Guide anzubieten. Zudem können Untertitel in der jeweils gewählten Sprache des Users vorgelesen werden.

Leider gibt es noch keine Hinweise, welche neuen Funktionen für Bixby noch geplant sind.

UPDATE Leaker Ice Universe hat ein paar mehr Details zum neuen Bixby enthüllt. Nach seinen Aussagen setzt Samsung zukünftig verstärkt auf den Assistenten, da „Bixby zum Kern von Galaxy AI werden wird“. Zudem soll die KI die Samsung Nutzer besser kennen und damit wohl besser unterstützen können als Gemini. Das setzt die Messlatte natürlich hoch.

Basis für viele neue Funktionen von Bixby außerhalb des Smartphones ist die SmartThings Plattform von Samsung, die ebenfalls mit AI Funktionen aufgerüstet werden soll. Sie verbindet Millionen von Nutzern weltweit und ermöglicht intelligente Konnektivität im eigenen Zuhause. Mit modernster KI-Technologie bietet SmartThings höchsten Komfort und vielfältige Personalisierungsmöglichkeiten. Die innovative Funktion SmartThings Ambient Sensing versteht die Umgebung und den jeweiligen Kontext, in dem sich die Nutzer bewegen. Durch die Analyse individueller Bewegungsprofile und Umgebungsgeräusche lernen die Geräte die täglichen Routinen und reagieren intelligent und nahtlos darauf. Bixby ist daher nur ein Teil der neuen AI for All Strategie von Samsung.