Apple plant mit sinkenden Verkaufszahlen für 2025

Apple Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass Apple für das aktuelle Jahr eher vorsichtig plant und mit keinen neuen Rekorden bei den Verkaufszahlen rechnet. Konkret lassen sich aus den Zahlen bei den Zulieferern ca. 6 Prozent weniger Verkäufe im ersten Halbjahr 2025 errechnen. Apple geht also von einen sinkenden Nachfragen bei den iPhone Modellen aus.

Kuo schreibt dazu selbst:

Bei der Diskussion der iPhone-Produktionspläne für 2025 mit wichtigen Zulieferern hat Apple eine vorsichtige Haltung eingenommen. Selbst mit dem neuen iPhone SE4 (voraussichtliche Markteinführung etwa Mitte 1H25) werden die iPhone-Auslieferungen im 1H25 voraussichtlich um etwa 6 % gegenüber dem Vorjahr zurückgehen. (Die Lieferungen im 1. Quartal 25 blieben im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Vorverladung im Januar im Vorfeld von Trumps Zollpolitik ungefähr gleich, während im 2. Quartal 25 mit einem Rückgang gerechnet wird.)

Auch die neuen Geräte-Versionen werden wohl keine Entspannung bringen. Das ultradünne iPhone 17 Air (erwartet für 2H25), dessen dünnster Teil etwa 5,5 mm misst, und das sich in der Planungsphase befindende faltbare iPhone werden wahrscheinlich aufgrund ihres ultradünnen Designs nur eSIM unterstützen. Da der chinesische Markt derzeit keine Telefone nur mit eSIM vermarktet, könnten diese beiden Modelle vor Herausforderungen bei der Auslieferung stehen, es sei denn, ihr Design wird angepasst.

Obwohl das ultradünne iPhone 17 voraussichtlich in größeren Stückzahlen ausgeliefert wird als das iPhone Plus, wird es den iPhone-Verkauf insgesamt wahrscheinlich nicht signifikant steigern. Dies liegt teilweise an der Verwendung von Technik, die nicht ganz auf Augenhöhe ist, einem hohen Preis und einem Benutzererlebnis, das ähnlich dem der aktuellen Modelle ist.

Apple steht also wohl vor einem eher schwierigen Jahr, wobei man es auch in den letzten Jahre immer wieder geschafft hat, sinkenden oder stagnierende Verkaufszahlen durch höhere Preise zu kompensieren, so dass unter dem Strich doch gute Gewinne standen.