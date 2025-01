Samsung Galaxy S25: Schlechte Nachrichten bei One UI

Samsung wird die neuen Galaxy S25 Modelle nicht wie erhofft mit One UI 7.1 auf den Markt bringen, sondern lediglich mit One UI 7. Damit bekommen die Geräte die gleiche Benutzeroberfläche, wie man sie auch bereits aus der Beta-Version für die Galaxy S24 her kennt. Es wird also vorerst keine spezielle neue Version für die Samsung Galaxy S25 geben.

Man kann aber dennoch davon ausgehen, dass vor allem Galaxy AI mit neuen Funktionen ausgestattet sein wird, die dann früher oder später wohl auch bei den anderen Topmodellen von Samsung eingeführt werden.

One UI 7.1 wird aktuell weiter entwickelt und soll in ein bis zwei Monaten zur Verfügung stehen. Dann dürften die Galaxy S25 die ersten Modelle sein, die auf One UI 7.1 setzen können – nur zum Start wird es diese Version leider noch nicht geben-

Das sind die ersten Aktionen für die neuen Modelle

Die ersten Anbieter starten ihre Aktionen und Angebote für den Start der neuen Galaxy S25 Serie. Besonders schnell ist dabei Mediamarkt, denn das Unternehmen hat bereits eine Gutscheinaktion und ein Gewinnspiel für den Marktstart der Galaxy S25 gelauncht. Der Namen Galaxy S25 wird allerdings peinlich genau vermieden (wohl aus rechtlichen Gründen). Stattdessen spricht Mediamarkt von einer „Samsung Neuheit“ für die man bereits 100 Euro Rabatt reservieren kann.

Bei mobile-dealz.de schreibt man dazu:

Wer sich für den Produktnewsletter bei Mediamarkt einschreibt, kann 100 Euro Bonus auf Neuheiten bekommen und damit ist natürlich das Samsung Galaxy S25 gemeint. Dazu gibt es noch ein Gewinnspiel bei Mediamarkt, bei dem man noch weitere Technik bekommen kann, wenn man etwas Glück hat. Die neue Aktion ist daher nicht nur für Nutzer interessant, die ein Samsung Galaxy S25 mit Rabatt haben wollen, sondern auch für andere Nutzer, die auf etwas neue Technik hoffen.

Die neue Aktion ist hier zu finden:

https://tarife.mediamarkt.de/samsung-neuheit/

Vorbestellungen der Samsung Galaxy S25 Serie sind darüber aber noch nicht möglich, man kann sich lediglich den Rabatt sichern und über den Start der neuen Modellreihe informieren lassen.

Auf der Samsung Webseite selbst gibt es bisher noch keine Aktion zum Start der neuen Smartphones. Das Unternehmen bietet bisher generell eher wenige Details zum Launch und zum Unpacked Event im eigenen Shop an. Man kann davon ausgehen, dass Samsung auch auch weitere Anbieter in den nächsten Tagen ebenfalls aktiv werden.

UPDATE In den USA sind die Aktionen für den Start der neuen Modelle bereits online. Direkt bei Samsung kann man die neuen Geräte registrieren und dafür einen Bonus erhalten:

$50 Samsung Credit

Up to $1,250 additional savings

A chance to win $5,000 Samsung Credit

Die Seite dazu gibt es hier: https://www.samsung.com/us/smartphones/the-next-galaxy/reserve/ Ob Deutschland eine ähnliche Aktion bekommen wird, ist aber unsicher.

Das ist der Fahrplan für Vorverkauf und Marktstart

Der Starttermin für die neuen Galaxy S25 war bereits bekannt, nun gibt es auch die Hinweise, wie genau es danach mit dem Verkauf weiter geht. Konkret sieht der Fahrplan für die neuen Smartphones wie folgt aus:

Das Galaxy S25 kommt am 22. Januar 2025 auf den Markt (mehr zum Unpacked Event 2025)

Vorbestellungen: 22. Januar – 3. Februar

Offizieller Verkauf: 7. Februar

Die meisten Nutzer werden die Modelle daher frühestens ab 7. Februar 2025 in den Händen halten können. Noch nicht bekannt ist aktuell, welche Sonderaktionen es für Vorbesteller geben wird, aber man kann davon ausgehen, dass Samsung auch hier wieder interessante Deals plant.

Das sind die Farben und Speicher-Varianten

Auf X wurden die Farben und auch die Speichergrößen für die Galaxy S25 Serie geleakt und insgesamt kann man sagen, dass es keine größeren Überraschungen im kommenden Jahr geben wird. Die normalen Galaxy S25 starten mit 128GB internen Speicher und die Galaxy S25+ Version und auch die Ultra-Variante haben immer mindestens 256GB internen Speicher verbaut. Dazu gibt es maximal 1 TB Speicher beim Galaxy S25 Ultra – die normalen Modelle bekommen maximal 256 GB bzw. 512 GB.

UPDATE Es gibt neue Leaks, nach denen alle Modelle mit mindestens 12 GB RAM auf den Markt kommen. Damit würde die 128 GB Version des normalen Galaxy S25 weg fallen. Bleibt abzuwarten, wer letztendlich recht haben wird.

Dazu kann man wieder davon ausgehen, dass es keine Speichererweiterung per SD Karte geben wird, sondern maximal Cloud-Lösungen für mehr Speicher angeboten werden. Wer also viel Platz braucht, sollte von Anfang an die größeren Speicher.Versionen nutzen.

Erneut Exynos 2500 Version aufgetaucht

Die meisten Experten sind sich mittlerweile einig: die Galaxy S25 Serie wird auf relevanten Märkten den Snapdragon 8 Elite Prozessor bekommen. Allerdings verwirrt das Unternehmen weiter die Fans, denn es ist erneut ein Galaxy S25 mit Exynos 2500 und 10 Kernen im Leistungstest bei Geekbench aufgetaucht.

Es scheint also durchaus Version mit dem hauseigenen Exynos 2500 Prozessor zu geben und Samsung scheint in diesem Bereich auch weiter zu entwickeln. Bleibt abzuwarten, welche Modellversionen letztendlich vorgestellt werden – das letzte Wort scheint in diesem Bereich noch nicht gesprochen zu sein.

Samsung Galaxy S25: Böse Überraschung bei der US Zertifizierung

Die Samsung Galaxy S25 Modelle haben bei der FCC die Zertifizierung für den US Markt bekommen und damit gibt es viele technische Details inklusive einer bösen Überraschung.

Bei 91mobiles schreibt man zu den Details der Zertifizierung:

Das Samsung Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra in den USA haben auf der FCC-Website die Modellnummern SM-931U, SM-936U bzw. SM-938U.

Alle drei Geräte werden 5G, Dualband-WLAN, Bluetooth, GNSS und NFC-Konnektivität unterstützen.

In der Auflistung wird das Vorhandensein von Ultrabreitband beim Galaxy S25+ und S25 Ultra erwähnt, während das Standardmodell darauf verzichten wird.

Das Galaxy S25 wurde mit einem Reiseadapter mit der Modellnummer EP-TA800 getestet.

Das bedeutet, dass das Gerät das Laden mit 25 W unterstützt, genau wie sein Vorgänger.

Der Akku der Standardvariante trägt die Modellnummer EB-BS931ABY (SDI).

Mittlerweile lautet die Modellnummer des Reiseadapters des Samsung Galaxy S25+ und S25 Ultra laut FCC EP-T2510.

Dies deutet auf eine Unterstützung für kabelgebundenes Schnellladen mit 45 W hin.

Das Galaxy S25 Ultra wird natürlich mit einem S-Pen mit der Modellnummer EJ-PS938 und Wacom als Hersteller geliefert.

Insbesondere zeigt die FCC-Zertifizierung, dass das Vanilla Galaxy S25 kabelloses Laden mit 9 W unterstützt. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, würde Samsung die Geschwindigkeit von 15 W gegenüber dem Vorgänger herabsetzen.

Der letzte Punkt (Aufladung mit nur 9 Watt) ist wirklich keine schöne Überraschung, denn sollte sich dies bestätigen, wäre das Galaxy S25 wohl das am langsamsten ladende Topmodell auf dem Markt. Selbst Einsteiger-Modelle haben damit oft mehr Ladeleistung. Wir hoffen daher auf einen Fehler bei der Zertifizierung und auf eine Aufladung des Galaxy S25 mindestens auf dem Stand der aktuellen Modelle.

Snapdragon 8 Elite Prozessor für ALLE Modelle

Es sieht so aus, als hätte das Rätselraten um die Prozessor-Ausstattung der neuen Galaxy S25 Generation ein Ende. Beim Galaxy S25 Ultra waren sich die meisten Experten sicher, dass Samsung wieder auf einen Snapdragon Prozessor setzen wird. Unklar war dagegen, ob die normalen Modelle Galaxy S25 und S25+ in diesem Jahr wieder Exynos Prozessoren bekommen werden oder auch Snapdragon Chipsätze.

TM Roh, mit vollem Namen Dr. Tae-moon Roh, ist der Vorsitzende und Chef der Mobile-Sparte bei Samsung Electronics und hat auf dem Qualcomm Event nun angedeutet, dass die gesamte Serie den neuen Snapdragon 8 Elite Prozessor bekommen wird. Auch Leaker IceUniverse hat dies im Nachzug nochmal bestätigt und schreibt davon, dass die gesamte Galaxy S25 Serie den neuen Top-Prozessor von Qualcomm bekommen wird. Man kann daher wohl recht sicher davon ausgehen, dass die Galaxy S25 Modelle im kommenden Jahr alle auf den Snapdragon 8 Elite Prozessor setzen werden und sich daher zumindest in diesem Punkt nicht unterscheiden.

Neues Design, aber keine neue Technik für die Kamera

Es bleibt dabei, dass Samsung bei den S25 Modelle kaum neue Technik bei der Kamera verbaut und eher auf das Setup aus diesem Jahr setzt. Beim Design der Kamera wird es allerdings einige Änderungen geben. Laut Lekaer IceUniverse sollen die neuen Modelle eine Kamera bekommen, die der beim Z Fold6 ähnelt, aber nicht ganz identisch ist. Die farblich abgesetzten Ringe um die Objektive werden dabei entfallen und durch einen einheitlichen schwarzen Rand ersetzt. Es bleibt aber bei einzelnen Objektiven. Es wird also auch bei den Modelle der Galaxy S25 Serie kein Kamera-Modul mit abgesetztem Hintergrund geben.

Samsung Galaxy S25: die drei Modelle im Vergleich

Es geht weiter mit dem grafischen Material rund um die neue Samsung Galaxy S25 Serie. Leaker IceUniverse hat Displayschutzfolien der drei neuen Geräte veröffentlicht und damit kann man bereits jetzt sehen, wie sich die Modelle im kommenden Jahr staffeln werden. Es gibt die sehr abgerundeten Galaxy S25 und S25+ und das auch etwas abgerundete und nicht mehr so eckige Galaxy S25 Ultra.

25 Watt Aufladung bestätigt

Es gibt eine neue Zertifizierung bei der 3C für die Galaxy S25 Modelle und dabei wird auch offiziell die Ladeleistung erwähnt. Die Geräte laden maximal mit 25 Watt auf und aus dem Eintrag geht auch hinzu, dass es kein Ladegerät beim Verkauf mit dazu geben wird.

Beides ist keine große Überraschung, denn die Hinweise dazu wurden im Vorfeld bereits geleakt. Mit de Eintrag bei der 3C wird dies nun aber offiziell bestätigt und damit damit zerschlägt sich die kleine Hoffnung, dass es eventuell in diesem Jahr doch etwas mehr Ladeleistung geben könnte.

Die aktuellen Artikel zum Samsung Galaxy S24