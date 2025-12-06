Samsung Galaxy S26 Ultra: größerer Akku und schnelleres kabelloses Laden

Samsung arbeitet laut aktuellen Berichten von Winfuture an einem neuen magnetischen Wireless‑Charger mit der Modellnummer EP‑P2900, der kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt unterstützen soll – ein deutlicher Sprung gegenüber den bislang üblichen 15 Watt. Das Ladegerät soll eine magnetische Ausrichtung ähnlich dem Qi2‑Standard bieten und vermutlich in einem dunkelgrauen, kreisförmigen Design erscheinen. Branchenquellen spekulieren zudem, dass die vollen 25 Watt möglicherweise exklusiv dem Galaxy S26 Ultra vorbehalten sein könnten. Parallel dazu entwickelt Samsung offenbar auch eine neue Schnellladetechnologie namens „Super Fast Charging 3.0“, die zukünftige Gerätegenerationen nochmals schneller aufladen könnte.

Das kommende S26 Ultra erhält dazu ein spürbares Upgrade bei der Akkukapazität: Statt wie bisher mit 5000 mAh wird das neue Modell mit einem 5400 mAh starken Akku ausgestattet sein. Dieser Zuwachs verspricht eine längere Laufzeit – ideal für Nutzer, die ihr Smartphone intensiv nutzen, sei es für Gaming, Streaming oder produktives Arbeiten unterwegs. Mit dieser Verbesserung setzt das S26 Ultra ein klares Zeichen in Richtung Ausdauer und Alltagstauglichkeit.

UPDATE II Die Unterschiede im Kamera-Modul nochmal grafisch aufgearbeitet. Es scheint keine deutlichen Veränderungen bei der Kamera zu geben.

UPDATE Leaker IceUniverse hat einen Vergleich des Design von Galaxy S26 Ultra (links) und dem aktuellen Galaxy S25 Ultra veröffentlicht. Man sieht recht gut, dass Samsung die Geräte im kommenden Jahr nochmal mehr abrunden wird – vom eckigen Design der erste Ultra-Modelle ist kaum noch etwas übrig.

Hier der Display-Schutz (mit vertauschen Seiten):

Im Vergleich mit dem iPhone 17 pro max sind die Rundungen aber immer noch geringer:

Exynos-Prozessor in Deutschland?

Der neue Exynos 2600 Chipsatz hat in den Tests richtig gute Werte hingelegt und scheint die aktuelle Prozessorgeneration deutlich zu übertreffen. Das könnte dazu führen, dass Samsung den Chipsatz in weiteren Modelle einsetzt. Konkret soll Samsung diesen Schritt bereits für einige Regionen planen – in Südkorea soll beispielsweise der Exynos-Prozessor statt dem Snapdragon-Chipsatz in den Galaxy S26 ultra für Power sorgen. Aktuell ist noch nicht sicher, ob Samsung auch in Deutschland diesen Weg geht. Es könnte aber passieren, dass auch in Deutschland alle Modelle der Galaxy S26 Serie mit Exynos 2600 Prozessor auf den Markt kommen. Das wäre wohl auch kein größeres Problem, denn die Leistungsdaten sehen derzeit wirklich beeindruckend aus.

Dummys in iPhone 17 Farben

Im Netz finden sich mittlerweile auch Grafiken, die das neue Galaxy S26 Ultra in den Farben der neuen iPhone 17 Modelle zeigen und vor allem das Orange wird gerne genommen. Allerdings gibt es bisher noch keine bestätigten Hinweise, dass Samsung tatsächlich auf diese Farbpalette setzen wird. Ein Galaxy S26 Ultra in Orange ist also bisher noch nicht sicher und da Samsung bei den Ultra-Modelle gerne auf eher klassische und gedeckte Farben setzt, bleibt abzuwarten, ob sich dies wirklich so bestätigt.

Wenig Neuerungen beim Design

Es gibt die ersten Konzept-Render für die Galaxy S26 Ultra Modelle von @OnLeaks und wie immer hat er die Grafiken auf Basis der bekannten Abmessungen und Hinweise erstellen. Generell scheint Samsung dabei keine größeren Änderungen beim Design zu planen. Die Ultra-Modelle im kommenden Jahr unterscheiden sich daher nur in den Details von den aktuellen Galaxy S25 Ultra. Zumindest der Kamera-Bereich hat aber eine kleine Überarbeitung bekommen. Die aufgeklebten Ringe um die Kamera-Linsen fallen wohl weg und es gibt es einen neuen unauffälligen Kamera-Bereich. Die Linsen sind also zusammengefasst und nicht mehr einzeln auf der Rückseite.

Ist die neue Kamera noch konkurrenzfähig?

Leaker UniverseIce hat einen Vergleich der erwarteten Kamera des Galaxy s26 Ultra mit dem neuen Xiaomi 17 pro max veröffentlicht und sieht deutlich Bedenken hinsichtlich der neuen Kamera von Samsung

Samsung steht mit dem Galaxy S26 Ultra vor einem Zielkonflikt zwischen Design und Funktionalität. Die auffällige Kameraerhebung bietet zwar Platz für ein leistungsstarkes 5x-Periskopobjektiv, doch die technischen Daten bleiben hinter der Konkurrenz zurück. Im Vergleich zum Xiaomi 17 Pro Max (50 MP GN8, 1/1.95″, F2.6) nutzt Samsung lediglich einen kleineren IMX854-Sensor (50 MP, 1/2.52″, F2.9). Auch die Ultraweitwinkelkamera zeigt schwache Werte, beansprucht jedoch überproportional viel Raum. Xiaomi hingegen integriert diese platzsparend im Gehäuse. Die starke Auswölbung des S26 Ultra führt zu Instabilität auf ebenen Flächen und wirkt unausgewogen. Angesichts der sinkenden Attraktivität und der wachsenden technischen Lücke sollte Samsung seine Kamerastrategie überdenken. Design allein reicht nicht mehr aus, so der Leaker.

Mehr Rundungen im Vergleich zum Vorjahr

Samsung geht mit dem Galaxy S26 einen weiteren Schritt in Richtung eleganteres und ergonomischeres Design. Die neuen Modelle, insbesondere das Galaxy S26 Ultra, sollen laut Leaks deutlich stärker abgerundete Ecken erhalten als ihre Vorgänger. Damit verabschiedet sich Samsung endgültig vom kantigen Look der früheren Galaxy-Note-Ära und nähert sich optisch dem iPhone-Stil an1. Die runderen Formen sollen nicht nur für ein angenehmeres Handling sorgen, sondern auch praktische Vorteile bieten: Nutzer klagten in der Vergangenheit über Druckstellen in der Handfläche und beschädigte Hosentaschen durch die scharfen Kanten. Mit dem neuen Design reagiert Samsung offenbar auf dieses Feedback und setzt auf mehr Komfort statt markanter Eigenständigkeit. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob die neue Formgebung auch technische Vorteile bringt – etwa beim Display oder der Kamera-Anordnung. Die Designänderung könnte zudem für ein einheitlicheres Erscheinungsbild innerhalb der Galaxy-S26-Familie sorgen und eine breitere Zielgruppe ansprechen.

Neue Details zum Kamera-Upgrade

Aktuelle Leaks zur Kamera des kommenden Samsung Galaxy S26 Ultra deuten auf umfassende Verbesserungen hin, die das Flaggschiff deutlich von seinem Vorgänger abheben. Besonders hervorzuheben ist die neue Hauptkamera mit variabler Blende im Bereich von f/1.4 bis f/4.0. Diese erlaubt eine flexible Anpassung an unterschiedliche Lichtverhältnisse und verspricht bessere Ergebnisse bei Nachtaufnahmen sowie eine präzisere Tiefenschärfe bei Tageslicht. Der bewährte 200-Megapixel-ISOCELL-HP2-Sensor bleibt erhalten, soll jedoch durch eine optimierte Optik und verbesserte Bildverarbeitung deutlich leistungsfähiger sein als bisher.

Ein weiterer großer Fortschritt betrifft das Teleobjektiv: Die bisherige 10-Megapixel-3x-Zoom-Kamera wird durch ein neues 50-Megapixel-Modul ersetzt, das eine höhere Detailtreue und bessere Low-Light-Performance bieten soll. Auch die Periskop-Kamera für den 8-fach-Zoom erhält ein Upgrade, das sowohl die Bildqualität als auch die Stabilität bei hohen Zoomstufen verbessert. Trotz dieser Neuerungen bleibt das Quad-Kamera-Setup erhalten, was auf eine ausgewogene Kombination aus Ultraweitwinkel, Hauptsensor, Teleobjektiv und Periskop hinweist.

kein LPDDR6 RAM für die Smartphones

Es gibt weitere Details zur Technik der neuen Galaxy S26 Ultra. Demnach werden die Modelle mit 10.7Gbps LPDDR5X RAM ausgestattet sein. Das bedeutet leider auch, dass der LPDDR6 RAM (der bereits verfügbar ist) frühestens 2027 eingesetzt werden wird. Samsung verbaut hier also RAM Bausteine aus dem Jahr 2024 im Ultra-Modell. Hintergrund dürften wohl Kostengründe sein – die neuste Version ist noch zu teuer und daher verzichtet Samsung darauf.

schnellere Akku-Ladung, aber kein Top-Speed

Leaker UniverseIce hat nochmal bestätigt, dass die Samsung Galaxy S26 Ultra einen höheren Ladespeed bekommen werden. Allerdings steigt die Geschwindigkeit nur von 45 Watt (aus dem Vorjahr) auf 60 Watt beim Galaxy S26 Ultra. Damit kann man den Akku wohl in unter einer Stunde voll laden – im Vergleich zu andere Topmodellen ist die Ladeleistung aber weiter nicht konkurrenzfähig.

Strandfigur für das Topmodell

Samsung setzt in diesem Jahr besonders aus sehr dünne Geräte und beim Galaxy S26 Ultra will man daher alle aktuellen Ultra-Modelle aus den Vorjahren unterbieten. Das S26 Ultra soll unter 8 Millimeter dick werden und damit nochmal dünner als die Geräte im letzten Jahr. Die Entwicklung sieht dabei wie folgt aus:

Für die Dicke unter 8mm gibt es nun eine weitere Bestätigung und dazu auch Hinweise, dass die Modelle deutlich leichter werden als in diesem Jahr. Samsung setzt also nach dem Fold7 nun auch beim Ultra auf dünne und leichte Geräte. Bleibt abzuwarten, ob die Modelle damit schlanker werden als das erwartete Samsung Galaxy S26 edge.

Allerdings macht Samsung damit natürlich auch ein extra Edge-Modell überflüssig, das ja auch vor allem durch das dünnere Design punktet. Daher bleibt offen, was Samsung für die Galaxy S26 Edge Geräte plant. (Quelle)

Technische Daten mit Licht und Schatten

Es gibt neue Details zu den technischen Daten der Galaxy S26 ultra. Die Modelle werden wieder die Technik-Träger bei Samsung werden und daher setzt das Unternehmen und daher gibt es an der Stelle die beste Technik, die Samsung zu bieten hat:

6.9″± Straight Screen

Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy

200MP Hauptkamera

50MP (5x) Periscope Telephoto (S)

12MP (3x) Telephoto (S)

5000mAh

Faster Charging

7.4mm± Dicke

Vor allem beim Akku sieht man aber schon, dass Samsung nach wie vor nicht mit den Topmodelle anderer Hersteller bei Akkuleistung und wohl auch Ladespeed mithalten kann. Die neuen Geräte werden nur einen 5.000mAh Akku haben und wir gehen davon aus, dass dieser auch mit weniger als 100 Watt geladen werden kann.

Samsung Galaxy S26 Ultra: Wenig Hardware-Neuerungen bei der Kamera

Die Hoffnung war groß, dass Samsung bei der Hauptkamera des Galaxy S26 im kommenden Jahr auf zwei 200 MP Sensoren setzen könnte. Das wäre eine deutliche Verbesserung der Kamera im Vergleich zu den aktuellen Modellen.

Auf X hat nun aber ein Tippster zumindest Zweifel an diesem Update gestreut, denn der Prozessor in den neuen Geräten kann wohl nur einen Sensor mit 200 MP unterstützen. Der Snapdragon 8 Elite 2 kann also wohl nicht mit zwei 200 MP Sensoren arbeiten und daher dürfte sich diese Lösung für die Galaxy S26 Ultra Modelle auch nicht unbedingt anbieten.

Aktuell sieht es daher eher nach nur einem 200 MP Hauptsensor in Verbindung mit einem neuen 3x Telephoto-Objektiv aus.

UPDATE Es gibt mittlerweile auch einen schönen Vergleich der neuen Kamera mit dem aktuellen Modell. Die Unterschiede sind wohl wirklich nicht sehr groß (aber vorhanden).

Das bessere Galaxy S25 Ultra?

Mit dem Start der neuen Galaxy S25 Ultra Modelle sind auch die Diskussionen los gegangen, ob es sich eventuell lohnt, noch ein Jahr zu warten und die Galaxy S26 Ultra zu nutzen statt in diesem Jahr die Modelle zu kaufen. Hintergrund sind die neuen Hinweise zum Kamera-Upgrade im kommenden Jahr. Das Samsung Galaxy S26 soll eine verbesserte Kamera bekommen und zwar auch auf Hardware-Ebene. Das gibt es so beim Galaxy S25 Ultra nur begrenzt.

Hier sind einige der möglichen Neuerungen:

200-Megapixel-Zoom-Kamera: Samsung könnte eine neue Zoom-Kamera mit einem riesigen 1/1,5-Zoll-Sensor und einer Auflösung von 200 Megapixeln integrieren. Dies würde die Zoom-Kapazitäten und die Bildqualität bei hohem Zoom-Niveau erheblich verbessern. Verbesserte Hauptkamera: Die Hauptkamera könnte ebenfalls auf 200 Megapixel aufrüstet werden, was mehr Details und bessere Bildqualität ermöglichen würde. Ultraweitwinkel- und Super-Telekamera: Es wird spekuliert, dass das Galaxy S26 Ultra auch eine 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine zusätzliche Super-Telekamera haben könnte. Neue KI-Funktionen: Samsung könnte auch neue KI-Features einführen, um die Bildqualität weiter zu verbessern und neue Bearbeitungsmöglichkeiten zu bieten.

Diese Gerüchte deuten darauf hin, dass Samsung den Fokus auf die Verbesserung der Kameraqualität und die Integration neuer Technologien legt.

Tatsächlich deutet viele darauf hin, dass Samsung beim Galaxy S26 Ultra die Kamera mit einem deutlichen Update versehen wird. Das Unternehmen hat diesen Schritt zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber die meisten Experten gehen von verbesserter Hardware und neuer Technik für die Kamera aus. In Verbindung mit den langen Updates der Topmodelle kann es sich daher durchaus lohnen, den Wechsel auf ein neues Modell noch ein Jahr aufzuschieben und bis 2026 auf die Galaxy S26 Ultra zu warten.

Allerdings kann es dann auch sein, dass Samsung am Design weitere Änderungen vornimmt und man daher eventuell mit dem Aussehen nicht mehr so zufrieden ist. Daher bleibt immer eine gewissen Unsicherheit – grundsätzlich sind natürlich auch die aktuellen Samsung Galaxy S25 keine schlechten Modelle und durchaus den Preis wert.