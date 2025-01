Xiaomi 16: Persikop-Kamera für die gesamte Serie

Bisher gibt es recht wenig Leas rund um die Xiaomi 16 Serie, die Ende des Jahres erscheinen wird, aber zwei Punkte sind bereits bekannt geworden:

es soll in diesem Jahr wohl neben den bekannten Modellen der Serie auch ein neues Xiaomi 16 mini geben, dass als Konkurrenz zum Galaxy S25 Edge und dem iPhone 16 Air gedacht ist

Xiaomi setzt wohl bei allen Modellen der Xiaomi 16 Serie auf eine neuen Periskop Kamera um die Qualität der Aufnahmen zu verbessern.

Die Geräte werden wohl wieder im 4. Quartal 2024 in China auf den Markt kommen. Deutsche Nutzer müssen aber wohl etwas länger warten, denn der Start der Xiaomi 16 Reihe in Deutschland wird erst Anfang 2026 erwartet. Xiaomi selbst hat sich generell dazu aber bisher noch nicht geäußert. Die gesamten Details basieren also auf Leaks und Hinweisen und sind noch nicht offiziell.

Was ist sonst noch zu den Xiaomi 16 bekannt?

Es gibt bereits einige interessante Informationen über die kommende Xiaomi 16-Serie! Hier sind die Highlights:

Größere Akkus: Die Xiaomi 16 und Xiaomi 16 Pro sollen mit erheblich größeren Akkus ausgestattet werden. Das Xiaomi 16 soll einen 6.000 mAh Akku haben, während das Xiaomi 16 Pro sogar einen 7.000 mAh Akku erhalten könnte. Snapdragon 8 Elite 2: Beide Modelle sollen mit dem neuen Snapdragon 8 Elite 2 Prozessor ausgestattet werden, was eine erhebliche Leistungssteigerung gegenüber den Vorgängermodellen bedeutet. Mehr AI Power: Xiaomi arbeitet derzeit daran, die AI Funktionen und Features der Modelle aufzurüsten und zu verbessern. Beim Xiaomi 16 wird daher die nächste Generation der AI Systeme erwartet, die wohl wieder mehr Möglichkeiten mit bringt.

Diese Gerüchte und Spekulationen sind noch nicht bestätigt, aber sie geben einen guten Einblick in die möglichen Neuerungen und Verbesserungen, die wir erwarten können.

BILD: Xiaomi 15