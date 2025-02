OPPO Find X8 Ultra soll im April vorgestellt werden

OPPO wird zur aktuellen Find X8 Serie noch ein weiteres Ultra-Modell vorstellen und der Start der neuen Smartphones soll dabei bereits im April sein. Der CEO von OPPO hat die Timeline mittlerweile bestätigt und auch angedeutet, dass es wohl einen internationalen Start geben wird. Daher dürfen wir uns zeitnah wohl auch über die Geräte in Deutschland freuen. Allerdings werden die Find X8 Ultra wohl auch mit die teuersten Geräte bei OPPO werden und man kann mit einem deutlichen Aufpreis zum normalen Find X8 (UVP bei 1199 Euro) rechnen.

Aktuelle Leaks rund um das OPPO Find X8

Zum OPPO Find X8 Ultra gibt es bereits einige spannende Informationen, die vor allem aus Leaks und Berichten von Insidern wie Digital Chat Station sowie verschiedenen Tech-Medien stammen. Hier ist, was bisher bekannt ist:

Design und Display

Das Smartphone soll ein schlankes, hochwertiges Design mit einem 6,8-Zoll-OLED-Display (manche Quellen sprechen von 6,82 Zoll) bieten, das an allen vier Seiten leicht gekrümmt ist (Micro-Quad-Curved-Design). Es wird eine 2K-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützt, was für eine brillante und flüssige Darstellung sorgt. Der Bildschirm soll zudem heller als bei Vorgängern sein und nutzt vermutlich ein BOE-X2-LTPO-Panel. Ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor soll ebenfalls integriert sein, was eine Verbesserung gegenüber dem optischen Sensor des Find X7 Ultra darstellt.

Leistung

Im Inneren wird das Find X8 Ultra vom Qualcomm Snapdragon 8 Elite angetrieben, einem der leistungsstärksten Chipsätze, die 2025 verfügbar sein werden. Damit hebt es sich vom Find X8 Pro ab, das den MediaTek Dimensity 9400 verwendet. Es wird mit bis zu 16 GB LPDDR5X-RAM und mindestens 256 GB UFS 4.0-Speicher erwartet. Das Betriebssystem wird ColorOS auf Basis von Android 15 sein.

Kamera

Die Kamera ist ein zentraler Fokus des Find X8 Ultra und wird in Zusammenarbeit mit Hasselblad entwickelt. Es soll ein Vierfach-Kamerasystem geben:

Hauptkamera : 50 MP Sony LYT 900 mit 1-Zoll-Sensor, für exzellente Detailtiefe und Lichtempfindlichkeit, besonders bei Nacht.

: 50 MP Sony LYT 900 mit 1-Zoll-Sensor, für exzellente Detailtiefe und Lichtempfindlichkeit, besonders bei Nacht. Ultraweitwinkel : 50 MP Sony IMX 882 (1/1,95 Zoll).

: 50 MP Sony IMX 882 (1/1,95 Zoll). Teleobjektiv 1 : 50 MP Sony LYT 701 (1/1,56 Zoll), vermutlich mit 3-fachem optischem Zoom.

: 50 MP Sony LYT 701 (1/1,56 Zoll), vermutlich mit 3-fachem optischem Zoom. Teleobjektiv 2: 50 MP Sony IMX 882 (1/1,95 Zoll), möglicherweise mit 6-fachem optischem Zoom oder mehr (Periskop-Technologie).

Das OPPO Find X8 Ultra positioniert sich als High-End-Kamera-Flaggschiff, das mit Top-Leistung, einem beeindruckenden Display und einer vielseitigen Kamera punkten will. Es wird mit Geräten wie dem Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra und Vivo X200 Ultra konkurrieren. Offizielle Details von OPPO stehen jedoch noch aus, sodass einige dieser Infos auf Leaks basieren und sich bis zur Vorstellung ändern könnten.

BILD: OPPO Find X8