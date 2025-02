Samsung Galaxy S21: One UI 7 kommt erst in zwei Monaten

Die Samsung Galaxy S21 werden das Update auf Android 15 und One UI 7 bekommen, aber Nutzer müssen noch etwas Geduld haben. Laut internen Dokumenten von Samsung wurde Termin für die neue Version auf Ende Mai 2025 gelegt. Konkret soll das Update am 23. Mai starten. Allerdings hat Samsung dies bisher noch nicht bestätigt – bleibt daher abzuwarten, ob das Unternehmen diesen Fahrplan schaffen kann.

One UI 7 wird bereits getestet

Gute Nachrichten rund um die Galaxy S21 Modelle, denn Samsung hat begonnen, an einer Software-Version mit One UI 7 zu arbeiten. Eine entsprechende erste Arbeitsversion ist auf den Testservern von Samsung mittlerweile online. Die Modelle werden also wie angekündigt die neusten One UI Version erhalten und darin enthalten ist auch Android 15 mit den Funktionen der neusten Android Version.

Dazu wird die neue Version nun auch direkt offiziell getestet, denn es gibt das Galaxy S21 im Geekbench Leistungstest nun auch mit One UI 7 und Android 15. Samsung scheint also bereits eine lauffähige Version der neuen Software zu haben, die sich im Performance-Vergleich auch bereits recht gut schlägt.

Wahrscheinlich wird es aber noch einige weitere Versionsschritte geben, bis eine finale Version mit One UI 7 für die Samsung Galaxy S21 bereit steht. Einen genauen Zeitplan für den Rollout gibt es noch nicht. Aktuell hat Samsung aber bereits beim Galaxy S24 deutliche Probleme mit der Entwicklung der neuen Version, daher kann es beim Galaxy S21 länger dauern, bis One UI 7 final angeboten wird. Die erste Testversion ist daher nur ein erster Schritt auf dem Weg hin zu Android 15 und One UI 7 für die Galaxy S21.

Die neuen Galaxy AI Features, die man beim Galaxy S24 sehen kann, werden aber leider nicht enthalten sein. Samsung wird zwar auch die Galaxy S23 damit ausstatten, aber die älteren Smartphones bekommen diese Funktion nicht. Es fehlt wohl die Performance bzw. die Unterstützung durch die Prozessoren, um die AI Funktionen auch für die Topmodelle aus den letzten Jahren anzubieten und daher muss man beim Galaxy S21 auf Galaxy AI verzichten.

So prüft man auf neue Software bei der Galaxy S21 Serie

Um auf deinem Samsung Galaxy S21 nach neuen Softwareversionen zu suchen, kannst du die folgenden Schritte befolgen:

Zuerst öffnest du die Einstellungen auf deinem Smartphone. Scrolle dann nach unten und tippe auf „Software-Update“. Hier kannst du die Option „Herunterladen und installieren“ auswählen. Das Gerät wird nun nach verfügbaren Updates suchen. Wenn ein Update verfügbar ist, wirst du darüber informiert und kannst es direkt herunterladen und installieren.

Zusätzlich kannst du auch die „Telefoninfo“ in den Einstellungen aufrufen, um die aktuelle Android-Version und die installierten Sicherheitsupdates zu überprüfen. Dies gibt dir einen Überblick darüber, ob dein Gerät auf dem neuesten Stand ist oder ob du ein Update durchführen solltest. Es ist ratsam, regelmäßig nach Updates zu suchen, um sicherzustellen, dass du die neuesten Funktionen und Sicherheitsverbesserungen erhältst.

