Samsung: Vize-CCE Han Jong-Hee überraschend gestorben

Han Jong-Hee, Co-CEO von Samsung Electronics, ist am Dienstag im Alter von 63 Jahren überraschend an Herzversagen verstorben, wie ein Sprecher des südkoreanischen Technologiekonzerns bestätigte. Seit 2022 leitete der 1962 geborene Manager die Geschäftsbereiche Consumer Electronics und Mobile Devices. Samsung würdigte seinen langjährigen Mitarbeiter, der über 37 Jahre das TV-Geschäft des Unternehmens maßgeblich prägte, in einer internen Mitteilung. Trotz der aktuellen Herausforderungen im Halbleiterbereich, in dem Samsung hinter dem Branchenführer TSMC zurückliegt, hatte Han noch kürzlich auf der Investorenversammlung ambitionierte Wachstumspläne durch Fusionen und Übernahmen angekündigt.

Seit 2022 leitete er die Consumer Electronics und Mobile Devices und war zuvor für das Display-Geschäft verantwortlich. Seine Innovationen, insbesondere bei LED-TVs, trugen maßgeblich zum Erfolg von Samsung bei. Das Unternehmen würdigte seine Leistungen und trauert um seinen Verlust.