HyperOS 3.0 soll Apple iOS Ansätze bekommen

Xiaomi will mit HyperOS 3.0 Apple iOS angreifen und vor allem beim Design und der Stabilität des Betriebssystem mit iOS mithalten und Apple sogar noch überholen können. Dies soll unter anderem durch die neuen Design-Möglichkeiten in Android 16 möglich werden, die Xiaomi mit HyperOS 3.0 komplett ausreizen möchte. Google will in diesem Jahr Android 16 besonders schnell zur Verfügung stellen, daher hat Xiaomi genug Zeit, um das neue HyperOS auf Android anzupassen.

Bei xiaomitime.com schreibt man zum neuen Ansatz:

Besonders faszinierend an HyperOS 3 ist, wie Googles Designvorstellung für Android 16 mit visuellen Elementen übereinstimmt, die seit langem mit Apples iOS in Verbindung gebracht werden. Berichten zufolge arbeitet Google an einer umfassenden Überarbeitung der Benutzeroberfläche, die großzügig Unschärfeeffekte in der gesamten System-UI einsetzt – ein visueller Ansatz, der seit Generationen ein Markenzeichen von Apples Designsprache ist. Diese Konvergenz bietet Xiaomi eine einzigartige Chance, da HyperOS 3 potenziell Folgendes bieten kann: Größere visuelle Tiefe mit raffinierten Unschärfeeffekten

Intuitivere Überlagerung von Oberflächenelementen

Verbesserte visuelle Hierarchie für mehr Benutzerfreundlichkeit

Reibungslosere, natürlichere und reaktionsschnellere Animationen

Größere visuelle Konsistenz im gesamten System

HyperOS 3.0 soll im zweiten Quartal 2025 zur Verfügung stehen. Einen genauen Fahrplan für den Rollout gibt es aber aktuell noch nicht, daher fehlt auch noch ein konkreter Termin für den Start der neuen Modelle.