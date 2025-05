Samsung Galaxy Ring: neues Update bringt mehr Akku-Laufzeit

Samsungs erster Smart Ring, der Galaxy Ring, erhält ein neues Firmware-Update, das zunächst in Südkorea ausgerollt wird. Mit der Version Q50XWWU2AYD1 führt Samsung zwei neue Funktionen ein, die eng mit der Samsung Health-Plattform verknüpft sind, wo die gesammelten Gesundheits- und Fitnessdaten des Rings verarbeitet werden. Ein globaler Rollout soll in naher Zukunft folgen, wie das Unternehmen ankündigte.

Präzisere Fitnessdaten dank „Activity Regularity“

Die erste Neuerung ist die Unterstützung für „Activity Regularity“. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, ihre tägliche Aktivität genauer zu erfassen und anzupassen. Da diese Daten in die Berechnung des sogenannten Energy Scores einfließen, wird dieser durch die präzisere Erfassung noch zuverlässiger. Der Energy Score, der in der Samsung Health-App angezeigt wird, basiert auf verschiedenen Messwerten wie Schlafzeit, Herzfrequenz, Workouts und allgemeiner Aktivität. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz gibt die App anschließend konkrete Handlungsempfehlungen, um den Score zu verbessern. Beispielsweise wird Nutzern, die intensiv trainiert, aber zu wenig geschlafen haben, geraten, am nächsten Tag Ruhepausen einzulegen und Schlaf nachzuholen.

Bessere Schlafumgebung durch SmartThings-Integration

Die zweite neue Funktion zielt auf eine optimierte Schlafumgebung ab. In Kombination mit SmartThings-kompatiblen Geräten können Nutzer ihre Schlafumgebung gezielt verbessern, etwa durch die Steuerung von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit oder Beleuchtung. Diese Integration ermöglicht es, die Bedingungen für einen erholsamen Schlaf automatisch anzupassen. Um die neuen Funktionen nutzen zu können, ist die Samsung Health-App in der Version 6.29.5 erforderlich.

Ausblick: Update auch zeitnah für Deutschland

Das Update, das derzeit in Südkorea verfügbar ist, soll bald auch in anderen Märkten eingeführt werden. Der Galaxy Ring, der seit Juli 2024 in 38 Ländern erhältlich ist, wird zudem ab Januar 2025 in zwei neuen Größen (US-Größen 14 und 15) angeboten, um noch mehr Nutzern Zugang zu Samsungs fortschrittlicher Schlaf- und Fitnesstechnologie zu ermöglichen.

So macht man ein Update beim Galaxy Ring

Um ein Firmware-Update für den Samsung Galaxy Ring durchzuführen, folge diesen Schritten:

Stelle sicher, dass der Galaxy Ring aufgeladen ist: Lege den Ring in das Ladeetui und schließe es gegebenenfalls an eine Stromquelle an, um sicherzustellen, dass der Akku ausreichend geladen ist. Verbinde den Ring mit deinem Smartphone: Öffne die Galaxy Wearable App auf deinem Samsung Galaxy Smartphone (erfordert Android 11.0 oder höher und mindestens 1,5 GB Speicherplatz). Stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und der Ring mit der App verbunden ist. Prüfe auf Updates: Gehe in der Galaxy Wearable App zu Einstellungen > Software-Update oder Ring-Software-Update. Wenn ein Update verfügbar ist, wird es angezeigt. Update herunterladen und installieren: Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update herunterzuladen und zu installieren. Der Download erfolgt über das Smartphone, und die Installation wird automatisch auf den Ring übertragen. Samsung Health App aktualisieren: Um neue Funktionen wie den Schlafumgebungsbericht oder Activity Regularity vollständig nutzen zu können, stelle sicher, dass die Samsung Health App auf Version 6.29.5 oder höher aktualisiert ist (verfügbar im Google Play Store).

Hinweise:

Eine stabile WLAN-Verbindung wird empfohlen, da Updates groß sein können.

Der Ring muss während des Updates mit dem Smartphone verbunden bleiben.

Updates können je nach Region zeitversetzt ausgerollt werden. Das aktuelle Update (Stand Januar 2025) trägt in Südkorea die Build-Nummer Q50XWWU2AYD1.

Falls Probleme auftreten, überprüfe die Verbindung oder kontaktiere den Samsung-Support.