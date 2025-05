iPhone 16 hat sich im ersten Quartal am besten verkauft

Es ist eine kleine Überraschung: normalerweise verkaufen sich bei Apple die Modelle der Pro-Reihe am besten, aber in den ersten drei Monaten 2025 war es das normalen iPhone 16, dass bei den Verkaufszahlen vorn liegt. Nach den Zahlen von Counterpoint kann das Modell sowohl iPhone 16 pro und auch pro Max hinter sich lassen.

Das iPhone 16 verzeichnete in Japan sowie im Nahen Osten und Afrika (MEA) starke Verkaufsergebnisse, wobei Japan das höchste Wachstum bei der Basisvariante aufwies. Verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und angepasste Subventionsregelungen unterstützten Apples Preisstrategie und Ökosystem, was die Attraktivität des iPhone 16 in Japan weiter steigerte.

Das iPhone 16 Pro Max und das iPhone 16 Pro belegten die Plätze zwei und drei. In China stand die Pro-Serie vor Herausforderungen, da staatliche Subventionen Geräte unter 6.000 CNY (ca. 833 USD) bevorzugten und lokale Premiumanbieter wie Huawei starke Konkurrenz boten. Dennoch machten die Pro-Modelle im dritten Quartal in Folge knapp die Hälfte des gesamten iPhone-Absatzes aus.

Das iPhone 16e startete erfolgreich und erreichte im März 2025, seinem ersten vollen Verkaufsmonat, Platz sechs in der globalen Top-10-Liste. Trotz eines höheren Preises im Vergleich zum SE 2022 wird erwartet, dass das 16e seinen Vorgänger im ersten Jahr übertrifft, was vor allem auf technologische Fortschritte und erweiterte Funktionen zurückzuführen ist.

Samsung steigt in das Ranking auf Platz 5 ein. Allerdings ist es auch hier kein Topmodell, dass vor liegt, sondern das günstige Galaxy A16 5G. Die Modelle scheint gut bei den Nutzern anzukommen. Dahinter liegt direkt dann das Einsteiger-Modelle Samsung Galaxy A06.