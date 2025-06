Fairphone 6: Modulares Smartphone mit 8 Jahren Updates

Mit dem Fairphone (Gen. 6) präsentiert der niederländische Hersteller sein bisher leistungsfähigstes und nachhaltigstes Smartphone. Basierend auf der Snapdragon 7s Gen 3-Plattform kombiniert das Gerät moderne Technik mit modularer Bauweise, einem 50-MP-Kamerasystem, einem 6,31-Zoll-OLED-Display mit 120 Hz und einer Akkulaufzeit von fast zwei Tagen. Fünf Jahre Garantie und Software-Support bis 2033 unterstreichen den Fokus auf Langlebigkeit. Der Preis für die neuen Modelle liegt bei 599 Euro und man kann sie ab sofort im Shop des Unternehmens bestellen.

Technik trifft Nachhaltigkeit

Das Fairphone 6 setzt auf ein modulares Design mit zwölf austauschbaren Komponenten, die Nutzer mit einem Schraubenzieher selbst wechseln können – vom Akku über die Kamera bis zum USB-Anschluss. Neue Zubehörteile wie Fingerschlaufen oder Kartenhalter erhöhen die Flexibilität bei minimalem Materialeinsatz. Der leichte, um 9 % kompaktere Formfaktor wird durch Gorilla Glass 7i und IP55-Schutz ergänzt. Das Gerät besteht Falltests nach Militärstandards und erhielt das EU-Energielabel „A“ für Effizienz und Reparierbarkeit.

Die Kamera mit Sony Lytia 700C-Sensor (50 MP) liefert scharfe Bilder bei allen Lichtverhältnissen, während der Snapdragon-Prozessor flüssige Performance garantiert. Der austauschbare Softpack-Akku ist mit sieben Schrauben zugänglich und optimiert die Lebensdauer. Dazu bietet das Unternehmen eine Garantie von 5 Jahren und satte 8 Jahre Software-Updates.

Auch im AI Bereich gibt es Fortschritte. Das Fairphone 6 bringt die Gemini AI mit und ermöglicht daher Zugriff auf die AI Funktionen von Gemini.

Fairphone Moments: Smartphone und Minimalismus

Ein Novum ist der „Fairphone Moments“-Modus. Mit einem physischen Schalter können Nutzer zwischen vollem Smartphone-Funktionsumfang und einer minimalistischen Variante wechseln. Der reduzierte Modus fördert Achtsamkeit, indem er Ablenkungen minimiert – ideal für Fokus oder digitale Auszeiten.

Wachstum mit Verantwortung

„Wir revolutionieren die Branche von innen“, betont CEO Raymond van Eck. „Das Fairphone 6 zeigt, dass Performance, Modularität und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.“ Die Vorstellung in Amsterdam unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, das von der steigenden Nachfrage nach nachhaltiger Elektronik in Europa profitiert. Fairphone bleibt seiner Mission treu, hochwertige, langlebige Produkte für alle zugänglich zu machen.

Das Fairphone 6 vereint spannende Technik mit ökologischer Verantwortung. Mit seinem modularen Konzept, langer Garantie und dem einzigartigen Moments-Modus setzt es Maßstäbe für nachhaltige Smartphones – ohne Kompromisse bei der Leistung.