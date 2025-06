Trump Smartphone: jetzt doch nicht mehr „Made in USA“

Neben dem neuen Mobilfunk-Anbieter Trump-Mobile wurde auch ein Trump-Smartphone unter dem Namen T1 angekündigt, das für 499 Dollar gekauft werden kann und angeblich in den USA produziert wurde. Viele Experten hielten das für unwahrscheinlich – und lagen damit wohl richtig: In den letzten Tagen wurde die Trump Mobile-Website offenbar von allen Hinweisen bereinigt, die darauf hindeuteten, dass das Telefon in den USA produziert wird.

Dazu gehörte beispielsweise ein großes Banner auf der Startseite, das den T1 mit „MADE IN THE USA“ bewarb. Wie man bei TheVerge aber nun bemerkte, wurde dies ohne Ankündigung geändert. Der Slogan wurde entfernt. Stattdessen finden sich auf der Trump Mobile-Website nun nur noch vage, patriotische Anspielungen auf die Smartphone-Herstellung. Der neue Slogan des T1 lautet „Premium Performance. Proudly American.“ Die Website erklärt, das Gerät sei „mit amerikanischen Werten im Sinn“ entworfen und es gebe „amerikanische Hände hinter jedem Gerät“. Unter den Hauptmerkmalen wird als erstes „American-Proud Design“ genannt. Darunter kann man aber eigentlich alles verstehen – ein konkretes Produktmerkmal ist es auf jeden Fall nicht mehr – und wohl nicht mehr einklagbar.

Das ist nicht die einzige Änderung am Telefon seit der Markteinführung vergangene Woche. Ursprünglich wurde es mit einem 6,78-Zoll-AMOLED-Bildschirm beworben, jetzt gibt die T1-Website an, dass der Bildschirm 6,25 Zoll misst. Früher wurde das Telefon mit 12 GB RAM beworben, nun wird der Arbeitsspeicher gar nicht mehr angegeben. Was genau hier vor sich geht, ist unklar – die Trump Organization hat auf eine Anfrage nach einem Kommentar nicht reagiert. Es scheint jedoch, als hätte Trump Mobile den Lieferanten für den T1 gewechselt. Was auch immer dahintersteckt, es ist ein weiterer Grund, an der Seriosität dieses Telefons zu zweifeln.

Noch eine Änderung: Beim Start von Trump Mobile wurde versprochen, dass das T1 Phone 8002 im September ausgeliefert wird. Jetzt findet sich als einziger Hinweis auf den Lieferzeitpunkt nur noch „später in diesem Jahr“. Es scheint also, als könne man den September nicht mehr komplett halten und es kommen wohl einige Modelle auch später.