Windows 11: die Hälfte der Endgeräte laufen noch auf alten Versionen

Laut dem „Windows 11 Readiness Report“ von ControlUp läuft Windows 11 derzeit nur auf etwa der Hälfte der Unternehmensgeräte. Im Vergleich zum Vorjahr, als 82 Prozent der Systeme noch auf älteren Versionen liefen, ist dies ein Fortschritt. Doch die Zeit wird knapp: Am 14. Oktober 2025 stellt Microsoft den Support für Windows 10 ein.

Die Analyse von Daten aus über einer Million Unternehmensgeräten zeigt deutliche Unterschiede in der Vorbereitung. Der Bildungssektor (77 Prozent) und die Technologiebranche (73 Prozent) führen bei der Umstellung auf Windows 11. Im Gesundheitswesen hingegen liegt die Quote bei nur 41 Prozent, wobei 19 Prozent der Hardware erst ersetzt werden muss, um die Anforderungen zu erfüllen. Auch die Finanzbranche hinkt mit 45 Prozent hinterher, wobei nur drei Prozent der Geräte nicht kompatibel sind.

International zeigt Europa mit einer Umstellungsrate von 70 Prozent die beste Vorbereitung. Global liegt die Quote bei 66 Prozent, während in Amerika nur 43 Prozent der Geräte Windows 11 nutzen, obwohl 87 Prozent technisch dazu in der Lage wären. Diese Unterschiede erschweren global tätigen Unternehmen die Aufrechterhaltung einheitlicher IT-Standards und hoher Sicherheitsniveaus.

Besonders große Unternehmen mit über 10.000 Windows-Geräten sind schlecht vorbereitet: Nur 42 Prozent der Migrationen sind hier abgeschlossen. Komplexe IT-Landschaften und veraltete Hardware erschweren die Umstellung, was eine frühzeitige Planung und Bewertung notwendig macht.

Die Ergebnisse verdeutlichen: Obwohl die Migration auf Windows 11 voranschreitet, müssen viele Unternehmen das Tempo erhöhen, um rechtzeitig vor dem Supportende handlungsfähig zu sein. Branchenzugehörigkeit, Region und Unternehmensgröße beeinflussen maßgeblich, wie gut die Umstellung gelingt.

