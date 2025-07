Google Pixel: Neues Update bringt überraschende KI Funktionen

Google versucht es mit noch mehr KI und überrascht vor allem Besitzer des neuen Pixel 9 Pro mit einem echten Premium-Bonus: Ab sofort erhalten sie ein Jahr lang kostenfreien Zugriff auf „Google AI Pro“. Der Abo-Service schaltet erweiterte Funktionen in der Gemini-App frei, darunter auch das neue Veo 3 – ein textgesteuertes Videotool, das aus Ideen realistische Kurzfilme mit Sound generiert. Keine Vorkenntnisse nötig, nur Vorstellungskraft.

Recherche auf dem Touchscreen: Circle to Search bekommt AI-Turbo

Mit „AI Mode“ für Circle to Search geht Google einen Schritt weiter: Nutzer in den USA und Indien können nun direkt am Bildschirm Folgefragen stellen – ohne App-Wechsel. Gerade beim schnellen Nachschlagen oder in Spielen ein Gewinn: Circle to Search liefert künftig kontextbezogene Hilfe, etwa Artikel oder YouTube-Videos passend zum aktuellen Level – komplett mit Timestamps.

Auch die Wearables bekommen mehr KI-Verstand

Gemini expandiert auf Pixel Watches mit Wear OS. Die Sprachassistenz soll direkt am Handgelenk nützlich sein – etwa beim Alltag, Sport oder für Erinnerungen. Auch Samsungs Smartwatches profitieren: Die Galaxy Watch 8 integriert Gemini in hauseigene Apps wie Samsung Health oder Kalender.

Google und Samsung: Noch enger verzahnt

Nicht nur Pixel-User dürfen sich freuen: Besitzer aktueller Samsung-Geräte wie Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 und der Watch 8-Serie erhalten sechs Monate Google AI Pro. Besonders spannend: Der Fold 7 erlaubt „Screen Sharing“ mit Gemini – ideal für paralleles Shoppen und Meinungseinholung. Der Flip 7 nutzt den Flex-Modus für freihändige Assistenz auf dem Cover-Screen – vom Heimwerkerprojekt bis zur Outfit-Beratung.

Google baut seine KI-Strategie weiter aus und nutzt die enge Partnerschaft mit Samsung, um neue Features breit auszurollen. Pixel 9 Pro-Besitzer profitieren dabei besonders – aber auch Samsung-User sind bestens bedient.

