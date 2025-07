Samsung One UI 9: erstes Konzept zur neue Version aufgetaucht

Samsung arbeitet bereits an der nächsten großen Version seiner Benutzeroberfläche: One UI 9. Auch wenn es bis zur offiziellen Vorstellung noch etwas dauert, kursieren bereits erste Informationen und Erwartungen zur neuen Software. Aktuell läuft One UI 7 auf Basis von Android 15, doch mit Android 16 und der Galaxy-S26-Serie im Januar 2026 wird auch One UI 9 Premiere feiern. Allerdings ist dies noch nicht ganz sicher, da Samsung mit One UI 8 eine Art Zwischenversion eingeführt hat. Daher ist offen, ob One UI 9 bereits direkt mit den Galaxy S26 kommt oder auch erst im Sommer 2026 mit Android 17 veröffentlicht wird. Wir tippen aber auf den Start zusammen mit den Samsung Galaxy S26.

Bisher gibt es noch keine Details von Samsung dazu, aber es gibt bereits Konzepte zu One UI 9:

Diese Version soll nicht nur optisch weiterentwickelt werden, sondern auch technisch neue Maßstäbe setzen. Besonders im Fokus steht dabei die Weiterentwicklung von Galaxy AI – jener intelligenten Assistentenplattform, die sich über verschiedene Samsung-Dienste erstreckt. Funktionen wie Zusammenfassungen langer Texte, Bildgestaltung auf Knopfdruck und die automatische Entfernung von störenden Audioelementen sollen mit One UI 9 noch präziser und vielseitiger nutzbar sein.

Spannend ist auch die erwartete tiefere Integration von Googles KI-System Gemini. Bereits jetzt kooperieren Samsung und Google beim Thema künstliche Intelligenz, doch One UI 9 könnte diese Zusammenarbeit auf eine neue Ebene heben – etwa durch smartere Vorschläge in Apps, kontextbezogene Aktionen oder erweiterte Sprachsteuerung. Auch bei den Kamera-Funktionen gibt es Gerüchte über neue Formate wie Log-Video, zusätzliche Echtzeitfilter und besseres Belichtungsmanagement, wodurch gerade kreative Nutzer profitieren könnten.

Optisch dürfte One UI 9 den modernen, weich gestalteten Stil der Vorgängerversionen weiterführen. Es werden noch mehr Individualisierungsoptionen für Icons, Farben, Layouts und Widgets erwartet. Gerade die Widget-Verwaltung könnte verbessert werden – etwa durch dynamische Inhalte oder intelligente Anpassungen basierend auf Tageszeit oder Nutzungsmuster.

Die erste Beta-Version von One UI 9 wird vermutlich im Herbst 2025 erscheinen, traditionell zunächst für die neuesten Galaxy-Geräte wie das S25, Fold6 und Flip7. Der stabile Rollout ist für Anfang 2026 geplant, zeitgleich mit dem Launch des Galaxy S26 Pro. Geräte mit guter Hardwarebasis – etwa ab der S23-Serie – dürften das Update ebenfalls erhalten. Ob ältere Modelle wie das S21 oder A72 kompatibel sind, hängt von der finalen Funktionsfülle ab.