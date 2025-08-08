GPT-5 in der Android App – weniger Funktionen statt mehr?

Mit der Einführung von GPT-5 in der ChatGPT-App für Android wollte OpenAI die Nutzererfahrung revolutionieren. Doch nicht alle sind begeistert. Viele Nutzer berichten, dass die neue Version zwar leistungsfähiger ist, aber in der mobilen Anwendung einige Nachteile mit sich bringt – insbesondere im Vergleich zur vorherigen GPT-4o-Version.

Obwohl GPT-5 technisch überlegen ist, gibt es mehrere Gründe, warum die Android-App mit GPT-5 als Rückschritt wahrgenommen wird:

Komplexität statt Einfachheit : GPT-5 verwendet ein duales Modus-System („Chat“ vs. „Thinking“), das für einfache Aufgaben überdimensioniert wirkt.

: GPT-5 verwendet ein duales Modus-System („Chat“ vs. „Thinking“), das für einfache Aufgaben überdimensioniert wirkt. Automatische Modellwahl : Nutzer können nicht immer selbst entscheiden, ob sie GPT-5 Thinking oder Chat verwenden – was zu unerwarteten Ergebnissen führt.

: Nutzer können nicht immer selbst entscheiden, ob sie GPT-5 Thinking oder Chat verwenden – was zu unerwarteten Ergebnissen führt. Leistungsgrenzen : Besonders im kostenlosen Tarif sind die Nutzungsgrenzen strenger geworden (z. B. nur 10 Nachrichten alle 5 Stunden).

: Besonders im kostenlosen Tarif sind die Nutzungsgrenzen strenger geworden (z. B. nur 10 Nachrichten alle 5 Stunden). Modellverlust : GPT-4o, das für viele als besonders „menschlich“ und schnell galt, ist in vielen Accounts nicht mehr verfügbar.

: GPT-4o, das für viele als besonders „menschlich“ und schnell galt, ist in vielen Accounts nicht mehr verfügbar. Interface-Probleme: Die mobile App zeigt nicht immer zuverlässig die Modellwahl an oder wechselt automatisch zu abgespeckten Versionen.

GPT-4o vs. GPT-5 in der Android-App

Merkmal GPT-4o (Android) GPT-5 (Android) Modellwahl Manuell möglich Teilweise automatisch, eingeschränkt sichtbar Antwortgeschwindigkeit Sehr schnell Variabel, „Thinking“-Modus langsamer Nutzungsgrenzen (Free) 25 Nachrichten/3h 10 Nachrichten/5h + 1 Thinking/Tag Modusvielfalt Einheitliches Verhalten Dual-Modus: Chat & Thinking Verfügbarkeit älterer Modelle GPT-4o oft verfügbar GPT-4o wird entfernt oder versteckt Kompatibilität mit Workflows Stabil und vorhersehbar Teilweise instabil, Moduswechsel unklar Interface-Kontrolle Klar und direkt Modellwahl teils versteckt oder deaktiviert

GPT-5 ist ein mächtiges Werkzeug – aber nicht immer das richtige für den mobilen Alltag. Wer schnelle, intuitive Antworten für einfache Aufgaben sucht, vermisst oft die Klarheit und Geschwindigkeit von GPT-4o. Die Android-App leidet unter eingeschränkter Kontrolle, strengeren Limits und einem komplexeren Modellverhalten, das nicht jedem gefällt. Eventuell wird die App aber mit weiteren Updates noch angepasst und OpenAI reagiert auf die Kritik.