Xiaomi: neue Rekordergebnisse bei den Quartalszahlen

Xiaomi veröffentlichte ihre ungeprüften konsolidierten Ergebnisse für das zweite Quartal 2025. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 30,5 % auf rund 13,87 Mrd. Euro (116 Mrd. RMB), und der bereinigte Nettogewinn legte um 75,4 % auf etwa 1,29 Mrd. Euro (10,8 Mrd. RMB) zu.
Im Rahmen der Strategie „Human x Car x Home“ verzeichneten die drei Kernbereiche – Smartphones, Elektrofahrzeuge und große Haushaltsgeräte – ein starkes Wachstum. Der Smartphone-Umsatz betrug rund 5,44 Mrd. Euro (45,5 Mrd. RMB), die IoT- und Lifestyle-Sparte erzielte mit 4,63 Mrd. Euro (38,7 Mrd. RMB) einen neuen Rekord, und die Einnahmen aus Elektrofahrzeugen, KI und neuen Initiativen stiegen auf 2,56 Mrd. Euro (21,3 Mrd. RMB), wobei allein die EV-Sparte erstmals die Marke von 2,4 Mrd. Euro (20 Mrd. RMB) überschritt.
Mit der Einführung des Xiaomi YU7, einem leistungsstarken Luxus-SUV, setzt das Unternehmen seine Premiumstrategie fort. Innerhalb von 18 Stunden nach dem Launch gingen über 240.000 Vorbestellungen ein.
