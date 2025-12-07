Samsung Galaxy S26: Exynos-Prozessor nur in Korea?

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Samsung das Galaxy‑S26‑Lineup möglicherweise nur in Südkorea mit dem hauseigenen Exynos‑2600‑Chip ausstatten wird. International sollen die meisten Modelle weiterhin mit Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 erscheinen. Grund dafür seien vertragliche Verpflichtungen gegenüber Qualcomm sowie die begrenzte Produktionsmenge des Exynos‑2600, die offenbar nicht ausreicht, um den weltweiten Bedarf zu decken.
Sollte sich dies bestätigen, würde Samsung erneut auf eine regionale Chip‑Strategie setzen – mit Exynos ausschließlich im Heimatmarkt und Snapdragon in nahezu allen anderen Ländern. Damit würden auch deutsche Nutzer Zugriff auf die Snapdragon-Geräte bekommen. Bisher hat Samsung dies aber noch nicht bestätigt.
Erste Fans wollen die Geräte boykottieren
Die technischen Daten der Galaxy S26 Serie sind mittlerweile weitgehend bekannt und die Verbesserung im Vergleich zu diesen Jahr halten sich in Grenzen. In den sozialen Netzwerken und auch in den Foren mehren sich daher die Stimmen von Fans, die sich in kommenden Jahr kein Galaxy S26 kaufen wollen, sondern lieber bis zum Nachfolger warten. Selbst größere Accounts und Influencer sind mittlerweile dabei.
Aktuell scheint das noch keine generelle Kampagne zu sein, sondern von einigen Einzel-Accounts getragen, aber eine wachsende Verärgerung über mutmaßliche Design-Entscheidungen, fehlende Hardware-Upgrades und drohende Preiserhöhungen, die das Upgrade für viele langjährige Nutzer fragwürdig machen könnten, ist spürbar. Samsung selbst wird sich davon wohl aber nicht beeinflussen lassen – größere Technik-Veränderungen sind in der Kürze der Zeit ohnehin nicht mehr umsetzbar.
Diese Verbesserungen sind bisher bekannt
Das Samsung Galaxy S26 bringt im Vergleich zum Galaxy S25 einige bemerkenswerte Verbesserungen mit sich – sowohl beim Design als auch bei Leistung, Kamera und Display. Mittlerweile ist auch in vielen Bereichen bereits klar, was Samsung plant (auch wenn das Unternehmen die bisher noch nicht bestätigt hat). Daher haben wir hier zusammengestellt, auf welche Neuerungen und Verbesserungen man sich bei der Galaxy S26 Serie freuen kann.
Laut den neuesten Informationen bleibt die Frontkamera der kommenden Galaxy-S26-Serie bei 12 Megapixeln – genau wie bei der S25-Serie. Samsung setzt damit weiterhin auf bewährte Selfie-Qualität, ohne bei der Auflösung Veränderungen vorzunehmen. Die Hoffnungen auf ein Update der Frontkamera werden sich damit wohl leider nicht bewahrheiten.
UPDATE Es wurden auch bereits Wallpaper zu den Modellen veröffentlicht, ob dies aber die offiziellen Hintergründe sind, ist offen.
Es bleibt dazu wohl auch bei drei Modellen. Auf den Testservern werden nur Versionen für die Modellreihen SM-S942, SM-S947 und SM-S948 entwickelt. Mittlerweile scheint auch klar, weswegen. Nach verschiedenen Quellen wird das Samsung Galaxy S26 Edge nicht weitergeführt und Samsung hat die Arbeiten an diesem Modell gestoppt. Es wird daher wieder ein Plus-Modell geben, aber keine Edge-Version mehr.
Die neuen Modelle sollen teilweise auch deutlich leichter werden als im Vorjahr. Ausnahme ist das Basismodell, das mehr oder weniger unverändert bleibt:
|Modell
|Galaxy S25 (aktuell)
|Galaxy S26 (Leak)
|Veränderung
|Basis
|162 g
|164 g
|+2 g
|Plus
|196 g
|191 g
|−5 g
|Ultra
|232 g
|214 g
|−18 g
- Galaxy S26 Ultra: deutliche Reduktion um fast 20 g – Hinweis auf neue Materialien oder kompaktere Bauweise.
- Galaxy S26 (Basis): praktisch unverändert, minimale Gewichtszunahme.
- Galaxy S26+: leicht abgespeckt, vermutlich durch Materialoptimierung.
UPDATE Die neuen Geräte sollen generell nur 6,9 Millimeter dick werden (ohne Kamera-Bereich). Damit wird auch das normale Galaxy S26 richtig dünn und an sich ist eine dünne eigene Edge-Version damit gar nicht mehr notwendig.
Die neuen AI Funktionen im Galaxy S26
Die Galaxy S26 Serie wird mit Android 16 auf den Markt kommen, aber als UI läuft das neue One UI 8.5 statt dem One UI 8 wie bei den aktuellen Modellen. Damit gibt es eine Reihe von neuen Galaxy AI Funktionen (die aber wohl auch für die älteren Smartphones kommen werden):
|Funktion
|Beschreibung
|Anwendungsszenarien
|Meeting Assist
|Echtzeitübersetzung und Transkription von Gesprächen
|Internationale Meetings, Reisen, Interviews
|Touch Assist
|Kontextanalyse von Bildschirminhalten mit passenden Aktionen
|Erklärungen zu Texten, automatische Zusammenfassungen, Vorschläge für Interaktionen
|Social Composer
|KI-generierte Vorschläge für Social-Media-Beiträge
|Automatische Erstellung von Captions, Hashtags, Layouts für Fotos oder Events
|Smart Clipboard
|Intelligente Verarbeitung kopierter Inhalte
|Öffnen von Links, Extraktion von Terminen, Speichern von Kontakten
|Photo Ambient Intelligence
|Automatische Bildanpassung basierend auf Licht, Stimmung und Motiv
|KI-Retusche, Szenenerkennung, kreative Filterwahl
|Privacy-Aware On-Device AI
|Alle KI-Funktionen laufen lokal auf dem Gerät, ohne Cloudverarbeitung
Design & Display
|Merkmal
|Galaxy S25
|Galaxy S26
|Displaygröße
|6,2 Zoll
|6,27 Zoll
|Displaytyp
|LTPO AMOLED, 120 Hz
|Dynamic AMOLED 2X, 144 Hz
|Auflösung
|1080 × 2340 px
|1800 × 3200 px
|Bildschirmränder
|Standard
|Deutlich dünner, fast randlos
|Helligkeit (Peak)
|2600 Nits
|Bis zu 5000 Nits möglich
Verbesserung: Das S26 bietet ein immersiveres Seherlebnis mit höherer Helligkeit und flüssigerem Bildlauf.
Leistung & Hardware
|Merkmal
|Galaxy S25
|Galaxy S26
|Prozessor
|Snapdragon 8 Elite
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 (neuer Chip)
|Taktfrequenz
|4,47 GHz
|Gleich, aber effizienter Architektur
|RAM
|12 GB
|12 GB
|Speicher
|128–256 GB
|256–512 GB
|Akku
|4000 mAh
|5000 mAh
Verbesserung: Mehr Akkulaufzeit, schnellerer Chip und größere Speicheroptionen.
Kamera
|Merkmal
|Galaxy S25
|Galaxy S26
|Hauptkamera
|50 MP + 12 MP + 10 MP
|Dreifach 50 MP (Weitwinkel, Tele, Ultraweit)
|Frontkamera
|12 MP
|12 MP
|KI-Funktionen
|Galaxy AI
|Erweiterte Galaxy AI mit ProVisual Engine
Das komplette Setup der Serie soll wie folgt aussehen:
|Modell
|Hauptkamera
|Ultraweitwinkel
|Teleobjektiv
|Galaxy S26 Pro
|50 MP
|50 MP
|10 MP oder 12 MP
|Galaxy S26 Edge
|200 MP
|50 MP
|–
|Galaxy S26 Ultra
|200 MP
|50 MP
|12 MP (3x Zoom) <br> 50 MP (5x Periskop-Zoom)
Verbesserung: Höhere Auflösung bei Selfies, verbesserte KI-Bildverarbeitung und einheitliches Triple-50-MP-Setup.
Software & Features
- Galaxy S25: Android 15 mit One UI 7
- Galaxy S26: Android 16 mit One UI 8.5 (neue Galaxy AI Features)
Verbesserung: Schnellere Updates, neue KI-Funktionen und bessere Systemintegration.
Weitere Unterschiede
- Material: Beide mit Gorilla Glass Victus 2, aber das S26 wirkt durch dünnere Ränder moderner. Das Samsung Galaxy S26 ultra soll dazu deutlich abgerundetere Ecken bekommen
- Gewicht: S26 ist leichter (162 g vs. 200 g)
- SIM-Typ: S25 mit Nano + eSIM, S26 mit Dual Nano-SIM oder eSIM-only je nach Region
Das Galaxy S26 ist kein radikaler Neuanfang, aber ein konsequent weiterentwickeltes Flaggschiff. Besonders das Display, die Kamera und die Akkulaufzeit setzen neue Maßstäbe. Wer bereits ein S25 besitzt, bekommt mit dem S26 ein deutlich verfeinertes Gesamtpaket – vor allem für Foto-Enthusiasten und Power-User.
