Samsung Galaxy S26: Exynos-Prozessor nur in Korea?

von

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Samsung das Galaxy‑S26‑Lineup möglicherweise nur in Südkorea mit dem hauseigenen Exynos‑2600‑Chip ausstatten wird. International sollen die meisten Modelle weiterhin mit Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 erscheinen. Grund dafür seien vertragliche Verpflichtungen gegenüber Qualcomm sowie die begrenzte Produktionsmenge des Exynos‑2600, die offenbar nicht ausreicht, um den weltweiten Bedarf zu decken.

Sollte sich dies bestätigen, würde Samsung erneut auf eine regionale Chip‑Strategie setzen – mit Exynos ausschließlich im Heimatmarkt und Snapdragon in nahezu allen anderen Ländern. Damit würden auch deutsche Nutzer Zugriff auf die Snapdragon-Geräte bekommen. Bisher hat Samsung dies aber noch nicht bestätigt.

Erste Fans wollen die Geräte boykottieren

Die technischen Daten der Galaxy S26 Serie sind mittlerweile weitgehend bekannt und die Verbesserung im Vergleich zu diesen Jahr halten sich in Grenzen. In den sozialen Netzwerken und auch in den Foren mehren sich daher die Stimmen von Fans, die sich in kommenden Jahr kein Galaxy S26 kaufen wollen, sondern lieber bis zum Nachfolger warten. Selbst größere Accounts und Influencer sind mittlerweile dabei.

Aktuell scheint das noch keine generelle Kampagne zu sein, sondern von einigen Einzel-Accounts getragen, aber eine wachsende Verärgerung über mutmaßliche Design-Entscheidungen, fehlende Hardware-Upgrades und drohende Preiserhöhungen, die das Upgrade für viele langjährige Nutzer fragwürdig machen könnten, ist spürbar. Samsung selbst wird sich davon wohl aber nicht beeinflussen lassen – größere Technik-Veränderungen sind in der Kürze der Zeit ohnehin nicht mehr umsetzbar.

Diese Verbesserungen sind bisher bekannt

Das Samsung Galaxy S26 bringt im Vergleich zum Galaxy S25 einige bemerkenswerte Verbesserungen mit sich – sowohl beim Design als auch bei Leistung, Kamera und Display. Mittlerweile ist auch in vielen Bereichen bereits klar, was Samsung plant (auch wenn das Unternehmen die bisher noch nicht bestätigt hat). Daher haben wir hier zusammengestellt, auf welche Neuerungen und Verbesserungen man sich bei der Galaxy S26 Serie freuen kann.

Laut den neuesten Informationen bleibt die Frontkamera der kommenden Galaxy-S26-Serie bei 12 Megapixeln – genau wie bei der S25-Serie. Samsung setzt damit weiterhin auf bewährte Selfie-Qualität, ohne bei der Auflösung Veränderungen vorzunehmen. Die Hoffnungen auf ein Update der Frontkamera werden sich damit wohl leider nicht bewahrheiten.

UPDATE Es wurden auch bereits Wallpaper zu den Modellen veröffentlicht, ob dies aber die offiziellen Hintergründe sind, ist offen.

Es bleibt dazu wohl auch bei drei Modellen. Auf den Testservern werden nur Versionen für die Modellreihen SM-S942, SM-S947 und SM-S948 entwickelt. Mittlerweile scheint auch klar, weswegen. Nach verschiedenen Quellen wird das Samsung Galaxy S26 Edge nicht weitergeführt und Samsung hat die Arbeiten an diesem Modell gestoppt. Es wird daher wieder ein Plus-Modell geben, aber keine Edge-Version mehr.

Die neuen Modelle sollen teilweise auch deutlich leichter werden als im Vorjahr. Ausnahme ist das Basismodell, das mehr oder weniger unverändert bleibt:

ModellGalaxy S25 (aktuell)Galaxy S26 (Leak)Veränderung
Basis162 g164 g+2 g
Plus196 g191 g−5 g
Ultra232 g214 g−18 g
  • Galaxy S26 Ultra: deutliche Reduktion um fast 20 g – Hinweis auf neue Materialien oder kompaktere Bauweise.
  • Galaxy S26 (Basis): praktisch unverändert, minimale Gewichtszunahme.
  • Galaxy S26+: leicht abgespeckt, vermutlich durch Materialoptimierung.

UPDATE Die neuen Geräte sollen generell nur 6,9 Millimeter dick werden (ohne Kamera-Bereich). Damit wird auch das normale Galaxy S26 richtig dünn und an sich ist eine dünne eigene Edge-Version damit gar nicht mehr notwendig.

Die neuen AI Funktionen im Galaxy S26

Die Galaxy S26 Serie wird mit Android 16 auf den Markt kommen, aber als UI läuft das neue One UI 8.5 statt dem One UI 8 wie bei den aktuellen Modellen. Damit gibt es eine Reihe von neuen Galaxy AI Funktionen (die aber wohl auch für die älteren Smartphones kommen werden):

FunktionBeschreibungAnwendungsszenarien
Meeting AssistEchtzeitübersetzung und Transkription von GesprächenInternationale Meetings, Reisen, Interviews
Touch AssistKontextanalyse von Bildschirminhalten mit passenden AktionenErklärungen zu Texten, automatische Zusammenfassungen, Vorschläge für Interaktionen
Social ComposerKI-generierte Vorschläge für Social-Media-BeiträgeAutomatische Erstellung von Captions, Hashtags, Layouts für Fotos oder Events
Smart ClipboardIntelligente Verarbeitung kopierter InhalteÖffnen von Links, Extraktion von Terminen, Speichern von Kontakten
Photo Ambient IntelligenceAutomatische Bildanpassung basierend auf Licht, Stimmung und MotivKI-Retusche, Szenenerkennung, kreative Filterwahl
Privacy-Aware On-Device AIAlle KI-Funktionen laufen lokal auf dem Gerät, ohne Cloudverarbeitung

Design & Display

MerkmalGalaxy S25Galaxy S26
Displaygröße6,2 Zoll6,27 Zoll
DisplaytypLTPO AMOLED, 120 HzDynamic AMOLED 2X, 144 Hz
Auflösung1080 × 2340 px1800 × 3200 px
BildschirmränderStandardDeutlich dünner, fast randlos
Helligkeit (Peak)2600 NitsBis zu 5000 Nits möglich

Verbesserung: Das S26 bietet ein immersiveres Seherlebnis mit höherer Helligkeit und flüssigerem Bildlauf.

Leistung & Hardware

MerkmalGalaxy S25Galaxy S26
ProzessorSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 Elite Gen 5 (neuer Chip)
Taktfrequenz4,47 GHzGleich, aber effizienter Architektur
RAM12 GB12 GB
Speicher128–256 GB256–512 GB
Akku4000 mAh5000 mAh

Verbesserung: Mehr Akkulaufzeit, schnellerer Chip und größere Speicheroptionen.

Kamera

MerkmalGalaxy S25Galaxy S26
Hauptkamera50 MP + 12 MP + 10 MPDreifach 50 MP (Weitwinkel, Tele, Ultraweit)
Frontkamera12 MP12 MP
KI-FunktionenGalaxy AIErweiterte Galaxy AI mit ProVisual Engine

Das komplette Setup der Serie soll wie folgt aussehen:

ModellHauptkameraUltraweitwinkelTeleobjektiv
Galaxy S26 Pro50 MP50 MP10 MP oder 12 MP
Galaxy S26 Edge200 MP50 MP
Galaxy S26 Ultra200 MP50 MP12 MP (3x Zoom) <br> 50 MP (5x Periskop-Zoom)

Verbesserung: Höhere Auflösung bei Selfies, verbesserte KI-Bildverarbeitung und einheitliches Triple-50-MP-Setup.

Software & Features

Verbesserung: Schnellere Updates, neue KI-Funktionen und bessere Systemintegration.

Weitere Unterschiede

  • Material: Beide mit Gorilla Glass Victus 2, aber das S26 wirkt durch dünnere Ränder moderner. Das Samsung Galaxy S26 ultra soll dazu deutlich abgerundetere Ecken bekommen
  • Gewicht: S26 ist leichter (162 g vs. 200 g)
  • SIM-Typ: S25 mit Nano + eSIM, S26 mit Dual Nano-SIM oder eSIM-only je nach Region

Das Galaxy S26 ist kein radikaler Neuanfang, aber ein konsequent weiterentwickeltes Flaggschiff. Besonders das Display, die Kamera und die Akkulaufzeit setzen neue Maßstäbe. Wer bereits ein S25 besitzt, bekommt mit dem S26 ein deutlich verfeinertes Gesamtpaket – vor allem für Foto-Enthusiasten und Power-User.


Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!


Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.

Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel

Schreibe einen Kommentar