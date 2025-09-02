Xiaomi ruft bestimmte Powerbank-Modelle wegen möglicher Überhitzungsgefahr zurück

Xiaomi hat einen Rückruf für eine begrenzte Anzahl seiner Xiaomi 33W Power Bank 20000 mAh (Integrated Cable) mit der Modellnummer PB2030MI angekündigt. Betroffen sind ausschließlich Geräte, die zwischen August und September 2024 produziert wurden. Man kann hier prüfen, ob die eigenen Powerbank davon betroffen ist:

Hintergrund des Rückrufs

Nach Angaben des Unternehmens wurden bei einem Zulieferer Probleme mit bestimmten Rohmaterialien festgestellt. Diese Materialfehler können in seltenen Nutzungsszenarien zu Fehlfunktionen führen, die eine Überhitzung des Akkus und damit ein potenzielles Brandrisiko verursachen könnten.

Obwohl die Zahl der bekannten Vorfälle gering ist, hat Xiaomi aus Gründen der Produktsicherheit und Qualitätssicherung beschlossen, die betroffenen Geräte vorsorglich zurückzurufen.

Sicherheitshinweis für Nutzer

Besitzer einer entsprechenden Powerbank sollten das Gerät nicht weiter verwenden und prüfen, ob es von der Rückrufaktion betroffen ist. Die Überprüfung kann über eine von Xiaomi bereitgestellte Online-Plattform erfolgen, auf der die Seriennummer eingegeben wird. Diese befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

Stellungnahme von Xiaomi

Xiaomi entschuldigt sich für mögliche Unannehmlichkeiten und betont, dass man sich weiterhin der Entwicklung sicherer, zuverlässiger und hochwertiger Produkte verpflichtet fühle. Ziel sei es, das Vertrauen der Nutzer zu wahren und höchste Qualitätsstandards einzuhalten.