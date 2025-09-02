Samsung Galaxy Tab A11 4G: Geekbench-Leak zeigt Prozessor von vor 2 Jahren

Samsung bereitet offenbar die Einführung eines neuen Einsteiger-Tablets vor: Das Galaxy Tab A11 4G mit der Modellnummer SM-X135F ist kürzlich in der Geekbench-Datenbank aufgetaucht. Die dort veröffentlichten Spezifikationen deuten darauf hin, dass Samsung auf bewährte Komponenten setzt – insbesondere beim Prozessor.
Das Gerät wird laut Benchmark vom MediaTek Helio G99 angetrieben, einem Chip, der bereits im Galaxy Tab A9 zum Einsatz kam – jenem Modell, das vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. Der Helio G99 ist ein Octa-Core-Prozessor mit zwei Performance-Kernen (2,2 GHz) und sechs Effizienz-Kernen (2,0 GHz), der für alltägliche Aufgaben wie Surfen, Streaming und leichtes Gaming ausreichend Leistung bietet. Die GPU ist eine Mali-G57 MC2, ebenfalls bekannt aus dem Vorgängermodell.
Weitere Details aus dem Leak umfassen 4 GB RAM, das aktuelle Betriebssystem Android 15 sowie das Mainboard mit dem Codenamen gta11. In den Geekbench-Tests erreichte das Tablet 729 Punkte im Single-Core– und 1962 Punkte im Multi-Core-Benchmark.
Die Entscheidung, erneut auf den Helio G99 zu setzen, ist nicht ungewöhnlich: Auch andere Hersteller wie Lenovo und OnePlus verwenden diesen Chip in ihren Budget-Tablets. Dennoch bleibt abzuwarten, ob Samsung beim Galaxy Tab A11 in anderen Bereichen wie Display, Akkulaufzeit oder Kamera spürbare Verbesserungen gegenüber dem Tab A9 vornehmen wird.
Das Galaxy Tab A11 richtet sich voraussichtlich an preisbewusste Nutzer:innen, die ein zuverlässiges Gerät für den Alltag suchen – mit LTE-Konnektivität und aktueller Software, aber ohne High-End-Ambitionen. Weitere Details zur Ausstattung und zum Marktstart werden in den kommenden Wochen erwartet.
