Realme: 10.000mAh Akku soll Anfang 2026 kommen

Im Frühjahr 2026 wird Realme ein Smartphone mit einem beeindruckenden 10.000mAh-Akku auf den Markt bringen – und diesmal handelt es sich nicht um ein bloßes Konzeptgerät, sondern um ein kommerziell erhältliches Modell. Die Ankündigung stammt direkt von Realmes Vizepräsident Chase Xu, der bestätigte, dass das Gerät in die Massenproduktion geht und noch im selben Jahr verfügbar sein wird. Trotz der enormen Akkukapazität soll das Smartphone unter 8,5 mm dünn und rund 210 Gramm leicht sein – ein technisches Kunststück, das durch die sogenannte Mini Diamond Architecture ermöglicht wird, bei der die internen Komponenten besonders platzsparend angeordnet sind. Die verwendete Batterie basiert auf einer hochentwickelten Silizium-Anoden-Technologie mit einer Energiedichte von 887Wh/L, was nicht nur für lange Laufzeiten sorgt, sondern auch schnelles Laden ermöglichen dürfte. Erste Gerüchte deuten darauf hin, dass das Gerät unter dem Namen Realme Neo 8 Pro erscheinen könnte und sich gegen Konkurrenten wie das Honor Power 2 positionieren wird.

Parallel dazu arbeitet Realme an der neuen Turbo-Serie, die sich optisch stark an dem kürzlich vorgestellten 15.000mAh-Konzeptgerät orientieren soll. Dieses Design erinnert stark an das des OnePlus Nord 4 – flache Kanten, ein symmetrisches Kameramodul und ein minimalistisches, modernes Erscheinungsbild mit hochwertigen Materialien wie Metallrahmen und Glasrückseite. Die Turbo-Serie wird voraussichtlich mit leistungsstarken MediaTek Dimensity-Chips ausgestattet sein und sich an Nutzer richten, die Wert auf Performance und Ausdauer legen. Die Kombination aus elegantem Design und massiver Akkuleistung könnte Realme helfen, sich weiter als Innovationsführer im Smartphone-Markt zu etablieren.

Aktuell ist die Marke aber weiter in Deutschland nicht aktiv. Die Modelle werden also wohl für deutsche Nutzer nicht verfügbar sein.