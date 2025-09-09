Samsung Kameraqualität in der Kritik – Leaker schreibt offenen Brief an

Leaker @UniverseIce hat auf X einen offenen Brief veröffentlicht, der die sinkende Kameraqualiät kritisiert und den Rücktritt des Leiters der Kamerasparte foderte. Die Brief im übersetzen Original:

—

Offener Brief an Samsung-CEO TM Roh: Ersetzen Sie umgehend den Leiter der Kamerasparte, um den Ruf der Galaxy-Bildqualität zu retten

Sehr geehrter Herr TM Roh,

Als langjährige Nutzer von Samsung-Produkten müssen wir unsere tiefe Enttäuschung über die stetige Verschlechterung der Kameraerfahrung in der Galaxy-Serie zum Ausdruck bringen. Die aktuelle Führung der Kamerasparte hat ihre Aufgaben schwerwiegend vernachlässigt. Ohne sofortige Maßnahmen wird Samsungs Ruf im Bereich der mobilen Bildverarbeitung irreparabel geschädigt. Nachfolgend finden Sie acht überzeugende Gründe, warum der Leiter der Kamerasparte ersetzt werden muss:

1. Irreführendes Marketing und übertriebene Versprechen

Behauptungen über „branchenführende Kameraqualität“ bei Werbeveranstaltungen, während die tatsächlichen Ergebnisse weit hinter den Erwartungen zurückbleiben

Deutliche Diskrepanzen zwischen Beispielbildern und realer Leistung – grenzwertig zur Täuschung

2. Technologischer Rückstand, von Wettbewerbern überholt

Anhaltende Probleme bei der Bildqualität: starkes Rauschen in Schatten, abgesoffene Schwarztöne bei HDR, schwache Telefotoqualität, mangelhafte Nachtfotografie, unnatürliche Porträtdetails und Bokeh

Grundlegende Mängel: Auslöseverzögerung (über 0,5 Sekunden), übermäßige Video-Nachschärfung

Abgehängt von Wettbewerbern wie iPhone, vivo, OPPO, Huawei und Xiaomi

3. Missachtung von Nutzerfeedback, Ignorieren langjähriger Probleme

Jahrelange Beschwerden von Nutzern (z. B. schlechte Schattendetails, unnatürliche Hauttöne, Auslöseverzögerung) bleiben ungelöst

Weit verbreitete Kritik in offiziellen Foren, sozialen Medien und Fachrezensionen – doch Samsung verschließt die Augen

4. Blindes Kopieren von Apple, Verlust der Samsung-Identität

Von Hardware-Abstimmung bis Software-Algorithmen: gedankenloses Nachahmen von Apples „natürlichem Ton“, was zu faden, leblosen Fotos führt

Sogar Apples Schwächen werden übernommen (z. B. HDR-Schwarzverlust, übermäßige Nachschärfung) – völlige Aufgabe des einst lebendigen Samsung-Stils

5. Diskriminierende Hauttönung

Schlechte Darstellung asiatischer und kaukasischer Hauttöne, oft unnatürlich „gelb-schwarz“

Von Nutzern verspottet als „Samsung-Gelbfilter“

Deutlich schlechter als chinesische Marken (z. B. OPPO, vivo) bei der Optimierung natürlicher Hauttöne

6. Selbstzufriedenheit bei Hardware, Innovationsverweigerung

Hartnäckige Nutzung veralteter Sensoren (z. B. HP2 und IMX754 über vier Jahre hinweg), keine Bereitschaft zur Umstellung auf größere Sensoren

Keine Lernbereitschaft gegenüber fortschrittlicher Hardware- und Softwaretechnologie chinesischer Marken

7. Langsame und diskriminierende Software-Updates

Kamera-Algorithmus-Updates sind selten und beheben Probleme nur schleppend

Verbesserungen werden älteren Modellen bewusst vorenthalten (z. B. Galaxy S23 und S24 erhalten keine Optimierungen des S25)

8. Technologischer Konservatismus, Widerstand gegen KI-Innovation

Veraltete Rauschunterdrückung bei Haupt- und Telekameras führt zu verwaschenen Nachtaufnahmen

Weigerung, KI-basierte Fototechnologien zu übernehmen (z. B. Googles HDR+, Huaweis XMAGE-Engine)

Unsere Forderungen

Sofortige Entlassung des Leiters der Kamerasparte und Einstellung von Experten mit echter Kompetenz in Computational Photography und Nutzererfahrung Deutliche Hardware-Verbesserungen: Einsatz modernster Sensoren, größere Blenden, 200MP-Teleobjektive und variable Blendentechnologie Vollständige Überarbeitung der Softwareoptimierung: schnellere Update-Zyklen, Behebung alter Probleme und algorithmische Verbesserungen auch für ältere Modelle Einrichtung eines schnellen Nutzerfeedback-Systems, um jahrelang ungelöste Beschwerden zu vermeiden

Samsung war einst ein Vorreiter in der mobilen Bildverarbeitung – heute ist es durch die Inkompetenz seines Kamerateams zur Lachnummer geworden. Wenn jetzt keine entschlossenen Maßnahmen ergriffen werden, werden Galaxy-Nutzer zu Wettbewerbern wie iPhone, Huawei und Xiaomi abwandern. Die Zeit läuft. Handeln Sie jetzt!

Frustrierte Samsung-Konsumenten

