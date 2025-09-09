Xiaomi entlässt Redmi Leiter Thomas Wang

Thomas Wang (auch bekannt als Wang Teng) wurde überraschend von Xiaomi entlassen. Die Entscheidung wurde offiziell durch eine interne Mitteilung der „Professional Ethics Committee of Xiaomi Group“ bestätigt. Thomas Wang, auch bekannt als Wang Teng, hatte bei Xiaomi mehrere hochrangige Positionen inne. Zuletzt war er General Manager für das China-Marketing sowie Leiter der Marke Redmi. Darüber hinaus fungierte er als offizieller Sprecher der Redmi-Produkte und war maßgeblich an Produktkommunikation und Markenstrategie beteiligt.

Er galt als eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Xiaomi-Ökosystem und war insbesondere auf sozialen Medien wie Weibo sehr aktiv, wo er regelmäßig neue Produkte anteaserte und mit der Community interagierte. Seine Rolle umfasste sowohl strategische als auch operative Aufgaben in den Bereichen Produktmarketing, Öffentlichkeitsarbeit und Markenführung.

Die Entlassung von Thomas Wang wurde von Xiaomi offiziell bestätigt. In einer Mitteilung des Professional Ethics Committee der Xiaomi Group heißt es, dass die Maßnahme aufgrund eines Verstoßes gegen interne Verhaltensrichtlinien erfolgt sei. Als zentrale Gründe wurden ein Bruch mit den ethischen Standards des Unternehmens, unangemessener Umgang mit vertraulichen Informationen sowie Interessenkonflikte genannt, die gegen die geltenden Compliance-Vorgaben verstoßen. Die Entscheidung markiert einen deutlichen Schritt seitens Xiaomi, die Einhaltung unternehmensinterner Prinzipien konsequent durchzusetzen.

Thomas Wang wies die Gerüchte über seinen Rücktritt entschieden zurück und bezeichnete sie als unbegründet und überzogen. Er stellte klar, dass er weder Unternehmensinterna entwendet, noch Informationen verkauft oder finanzielle Vorteile angenommen habe. Gleichzeitig räumte er ein, in bestimmten Punkten nachlässig gehandelt zu haben, und erklärte, dass er sich derzeit intensiv mit seinem Verhalten auseinandersetzt.