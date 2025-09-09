Apple iPhone Event 2025: hier gibt es den Livestream für die Übertragung

Das Apple Event am 9. September 2025 beginnt um 19:00 Uhr deutscher Zeit und kann über mehrere offizielle Kanäle live verfolgt werden. Es handelt sich um die Präsentation der neuen iPhone-17-Serie sowie weiterer Produkte wie der Apple Watch Series 11 und AirPods Pro 3.

Livestream-Optionen

  • Apple-Website und Apple TV App Der Livestream wird direkt auf der offiziellen Event-Seite von Apple bereitgestellt: Apple Event — September 9 Diese Quelle bietet eine werbefreie Übertragung mit hoher Bildqualität und optionalen Untertiteln.
  • YouTube mit Community-Kommentar Wer das Event mit deutschsprachiger Begleitung und Diskussion verfolgen möchte, kann den Livestream von Apfeltalk nutzen: LIVESTREAM zum Apple-Event 2025 | Apfeltalk LIVE XTRA Hier wird das Event kommentiert und analysiert – ideal für Technikinteressierte.Leaks und Insider-Informationen auf einige spannende Neuerungen hin.

Die erwarteten Produktvorstellungen beim Apple Event am 9. September 2025:

ProduktDetails & Neuerungen
iPhone 176,3″ LTPO-OLED, 120 Hz ProMotion, A19-Chip, 48 MP Dual-Kamera, 24 MP Frontkamera
iPhone 17 AirUltradünnes Gehäuse (ca. 5,5 mm), 6,6″ Display, 48 MP Einzelkamera, 24 MP Frontkamera
iPhone 17 ProNeues Kameramodul über gesamte Rückseite, 3× 48 MP Linsen, A19 Pro-Chip, 12 GB RAM
iPhone 17 Pro MaxGrößter Akku bisher, 8-fach optischer Zoom, variable Blende, Reverse Charging möglich
Apple Watch Series 11Schnellerer Prozessor, neue Sensoren, möglicherweise Blutdruckmessung
Apple Watch Ultra 3LTPO3-Display, S11-Chip, größere Helligkeit, neue Gesundheitsfunktionen
Apple Watch SE (2025)Überarbeitete Version mit effizienterem Chip und neuen Farben
AirPods Pro 3Herzfrequenzmessung beim Tragen, verbesserte Geräuschunterdrückung
iOS 26Neues „Liquid Glass“-Design, verbesserte Transparenz und 3D-Parallax-Effekte
Wi-Fi 7 ChipsAlle neuen iPhones mit Apple-eigenem Wi-Fi-Chip für höhere Effizienz und Konnektivität


