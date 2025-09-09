Apple Watch SE 3 startet ab 269 Euro

Apple hat heute die dritte Generation der Apple Watch SE vorgestellt und setzt damit ein klares Zeichen: Hochwertige Smartwatch-Technologie muss nicht teuer sein. Mit einem Einstiegspreis von nur 269 Euro inkl. MwSt. bietet die neue SE 3 ein beeindruckendes Paket aus Gesundheits-, Fitness- und Sicherheitsfunktionen, das bisher nur teureren Modellen vorbehalten war.

Im Zentrum der Neuerungen steht der leistungsstarke S10 Chip, der erstmals ein Always-On Display in die SE-Reihe bringt. Nutzer:innen können damit jederzeit Uhrzeit und Mitteilungen ablesen, ohne das Handgelenk zu heben. Trotz des neuen Displays bleibt die Akkulaufzeit bei soliden 18 Stunden – und dank schnellem Laden reichen bereits 15 Minuten für bis zu acht Stunden Nutzung.

Auch in Sachen Konnektivität legt Apple nach: Die SE 3 unterstützt nun 5G Mobilfunk, was schnellere Datenübertragung und effizientere Nutzung mobiler Dienste ermöglicht – ideal für Musikstreaming, Nachrichten und Notrufe, selbst ohne iPhone in der Nähe.

Besonders hervorzuheben sind die neuen Gesundheitsfeatures, die in dieser Preisklasse bislang einzigartig sind. Dazu zählen:

Schlafindex zur Analyse der Schlafqualität

zur Analyse der Schlafqualität Temperaturerkennung am Handgelenk für präzisere Vitaldaten

für präzisere Vitaldaten Rückblickende Ovulationsschätzungen zur Unterstützung der Zyklusplanung

zur Unterstützung der Zyklusplanung Schlafapnoe-Mitteilungen, die auf Atemstörungen während des Schlafs hinweisen

Diese Funktionen ergänzen die bereits bekannten Features wie Herzfrequenzmessung, Zyklusprotokoll, Sturzerkennung und Notruf SOS.

Auch für Fitnessfans bietet die SE 3 starke Argumente: Die Aktivitätsringe motivieren zu täglicher Bewegung, während die Trainings-App eine Vielzahl von Workouts mit präzisen Messwerten unterstützt. Mit watchOS 26 kommt zudem ein frisches Design mit „Liquid Glass“, neuen Zifferblättern und intelligenten Mitteilungen, die sich an den Tagesablauf der Nutzer:innen anpassen.

Die Apple Watch SE 3 ist ab sofort in den Größen 40 mm und 44 mm mit Aluminiumgehäusen in Mitternacht und Polarstern vorbestellbar. Der offizielle Verkaufsstart ist Freitag, der 19. September.