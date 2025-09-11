UPDATE 1&1 Drillisch Anbieter Netz wieder da nach Störung

UPDATE Mittlerweile sollte wieder Netzzugriff verfügbar sein. Falls nicht sollte man das Handy neu starten, dann sollte das 1&1 Netz wieder zur Verfügung stehen.

Am Donnerstagvormittag kam es im Mobilfunknetz von 1&1 zu einer großflächigen Störung, die sowohl den Hauptanbieter als auch zahlreiche Marken des zur Unternehmensgruppe gehörenden Providers Drillisch betraf. Neben 1&1 selbst waren unter anderem Smartmobil, WinSim, PremiumSIM, Simplytel, DeutschlandSIM, Maxxim, Yourfone und weitere Drillisch‑Marken von den Einschränkungen betroffen.

Nach übereinstimmenden Nutzerberichten traten bundesweit Probleme beim Aufbau von Mobilfunk‑ und Internetverbindungen auf. Betroffen waren sowohl Sprachdienste als auch mobile Datendienste. Die Störung begann kurz nach 11:00 Uhr, zeitlich in unmittelbarer Nähe zu den bundesweiten Sirenen‑ und Warnsystemtests im Rahmen des Warntages. Ob direkt ein Zusammenhang besteht, ist unklar.

Laut aktuellen Informationen arbeitet 1&1 an der Behebung der Probleme. Bis zur vollständigen Wiederherstellung der Dienste können betroffene Kunden verschiedene Maßnahmen ausprobieren, um die Verbindung vorübergehend zu stabilisieren. Dazu zählen ein Neustart des Smartphones, das kurzzeitige Aktivieren und anschließende Deaktivieren des Flugmodus, das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen oder der Wechsel von 5G auf LTE. Auch das Entfernen und erneute Einsetzen der SIM‑Karte oder die manuelle Auswahl des Mobilfunknetzes in den Geräteeinstellungen kann helfen, bestehende Verbindungsprobleme zu beheben.