Apple AirPods 3 pro: das sind die Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger

Die neuen AirPods Pro 3, vorgestellt im September 2025, markieren einen bedeutenden Schritt in Apples Entwicklung kabelloser In-Ear-Kopfhörer. Während das Design auf den ersten Blick vertraut wirkt, steckt unter der Oberfläche eine Vielzahl technischer Neuerungen, die sowohl Klangqualität als auch Funktionalität auf ein neues Niveau heben. Besonders im Vergleich zu den AirPods Pro 2 zeigen sich klare Fortschritte in den Bereichen Gesundheit, Übersetzung, Akkulaufzeit und aktiver Geräuschunterdrückung.

„Mit den AirPods Pro 3 machen die beliebtesten Kopfhörer der Welt einen riesigen Sprung nach vorn – sie liefern fantastische Klangqualität und die weltbeste Aktive Geräuschunterdrückung bei kabellosen In-Ear Kopfhörern“, sagt John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple. „In Kombination mit einer verbesserten Passform für einen stabileren Halt für noch mehr Menschen, Herzfrequenzmessung und längerer Batterielaufzeit bringen die AirPods Pro 3 personalisiertes Audio auf das nächste Level.“

Design & Komfort

Apple hat das Gehäuse der AirPods Pro 3 subtil überarbeitet. Die In-Ears sind nun leichter und ergonomischer geformt – basierend auf über 10.000 gescannten Ohrformen. Neu ist die Einführung von fünf Ohrpassstück-Größen, darunter erstmals XXS, was besonders Nutzern mit kleineren Gehörgängen zugutekommt. Die Silikonaufsätze sind nun mit Schaumstoff verstärkt, was für besseren Halt und eine effektivere Abdichtung sorgt – ideal für Sport und Bewegung

Die Klangqualität wurde durch eine neue akustische Multiport-Architektur verbessert. Stimmen klingen klarer, Instrumente präziser, und der Raumklang wirkt deutlich dreidimensionaler. Apple verspricht das beste ANC aller In-Ear-Kopfhörer: Die aktive Geräuschunterdrückung ist doppelt so stark wie beim Vorgänger und sogar viermal effektiver als bei der ersten Generation. Auch der Transparenzmodus wurde überarbeitet und klingt nun natürlicher.

Gesundheitsfunktionen

Ein Highlight der AirPods Pro 3 ist der integrierte Herzfrequenzsensor. Mithilfe eines Photoplethysmographie-Sensors (PPG) wird der Blutfluss im Ohr bis zu 256 Mal pro Sekunde gemessen. In Kombination mit Beschleunigungs- und Gyrosensoren sowie GPS-Daten des iPhones können bis zu 50 Trainingsarten getrackt werden – ganz ohne Apple Watch. Die Daten werden direkt in der Health-App gespeichert und lassen sich mit anderen Fitness-Apps synchronisieren.

Dank Apple Intelligence bieten die AirPods Pro 3 eine nahezu simultane Live-Übersetzung. Gespräche werden in Echtzeit erkannt, übersetzt und direkt ins Ohr gesprochen. Besonders effektiv funktioniert dies, wenn beide Gesprächspartner AirPods Pro 3 tragen. Unterstützt werden derzeit Sprachen wie Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Voraussetzung ist ein iPhone mit iOS 26 und Apple Intelligence.

Akkulaufzeit & Robustheit

Die Akkulaufzeit wurde um 33 % gesteigert: Statt 6 Stunden bieten die AirPods Pro 3 nun bis zu 8 Stunden Wiedergabe mit aktiviertem ANC. Die Ladehülle wurde kompakter gestaltet und unterstützt weiterhin MagSafe und USB-C. Neu ist die IP57-Zertifizierung, die Schutz gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen bis zu 1 Meter für 30 Minuten bietet – ideal für Sport und Outdoor-Aktivitäten.

Vergleichstabelle: AirPods Pro 3 vs. AirPods Pro 2

Merkmal AirPods Pro 2 AirPods Pro 3 Geräuschunterdrückung Sehr gut Doppelt so stark wie Pro 2 Ohrpassstücke 3 Größen 5 Größen inkl. XXS Herzfrequenzsensor Nein Ja, mit PPG-Technologie Live-Übersetzung Eingeschränkt Echtzeit mit Apple KI Akkulaufzeit (ANC) 6 Stunden 8 Stunden Schutzklasse IP54 IP57 Preis (UVP) 279 € 249 €

Die AirPods Pro 3 sind mehr als ein simples Upgrade – sie sind ein vielseitiger Begleiter für Alltag, Sport und Reisen. Mit erweiterten Gesundheitsfunktionen, beeindruckender Geräuschunterdrückung und smarter Live-Übersetzung setzen sie neue Maßstäbe. Besonders erfreulich: Trotz der vielen Neuerungen liegt der Preis unter dem des Vorgängers. Wer also auf der Suche nach intelligenten, leistungsstarken In-Ears ist, findet in den AirPods Pro 3 ein echtes Technik-Highlight.