iPhone 17 Serie: So sieht die neue Prozessor-Strategie von Apple aus

Die iPhone-17-Reihe von Apple, vorgestellt im September 2025, setzt auf eine neue Generation von Prozessoren, die speziell für Leistung, Energieeffizienz und KI-Anwendungen optimiert wurden. Dabei kommen zwei Varianten zum Einsatz: der Apple A19 im Basismodell und der Apple A19 Pro in den Pro-Modellen. Das iPhone 17 Air nutzt dazu eine leicht abgespeckte Variante der A19 PPorzrozessoren – das ist neu und gab es bisher so noch nicht.

Übersicht der Prozessoren in der iPhone 17 Reihe

Modell Prozessor CPU-Kerne GPU-Kerne Neural Engine Fertigung Besonderheiten iPhone 17 Apple A19 6 (2P + 4E) 5 16-Kern 3 nm Raytracing, hohe Energieeffizienz iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 6 (optimiert) 6 16-Kern 3 nm Vapor-Chamber-Kühlung, KI-Inferenz iPhone 17 Pro Max Apple A19 Pro 6 (optimiert) 6 16-Kern 3 nm Konsolenähnliches Gaming, Wi-Fi 7

Obwohl das iPhone 17 Air und die Pro-Modelle (iPhone 17 Pro & Pro Max) alle den Apple A19 Pro Chip verwenden, gibt es feine Unterschiede in der Umsetzung und Leistung, die sich aus dem Design und der thermischen Architektur ergeben. Hier sind die wichtigsten Punkte:

Merkmal iPhone 17 Air iPhone 17 Pro / Pro Max Chip Apple A19 Pro Apple A19 Pro CPU-Leistung leicht reduziert (thermisch limitiert) volle Leistung mit aktiver Kühlung GPU-Leistung 5-Kern, aber leicht gedrosselt 6-Kern mit voller Raytracing-Power Kühlung passiv (kein Vapor Chamber) Vapor-Chamber-Kühlung für Dauerlast RAM 8 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Performance bei KI gut, aber nicht für große Modelle optimiert für Apple Intelligence & LLMs Akkulaufzeit bis zu 27 Std. Videowiedergabe bis zu 31–37 Std. je nach Modell

Technische Details der Chips

Apple A19 (iPhone 17)

CPU : 6-Kern-Architektur mit 2 Performance- und 4 Effizienz-Kernen

: 6-Kern-Architektur mit 2 Performance- und 4 Effizienz-Kernen GPU : 5-Kern-Grafikeinheit mit hardwarebeschleunigtem Raytracing

: 5-Kern-Grafikeinheit mit hardwarebeschleunigtem Raytracing Neural Engine : 16 Kerne für lokale KI-Verarbeitung mit Apple Intelligence

: 16 Kerne für lokale KI-Verarbeitung mit Apple Intelligence Fertigung : 3-nm-Prozess von TSMC

: 3-nm-Prozess von TSMC Leistung : ca. 20 % schneller als A18

: ca. 20 % schneller als A18 Einsatzgebiet: Alltag, Fotografie, leichte KI-Aufgaben

Apple A19 Pro (iPhone 17 Pro & Pro Max)

CPU : ebenfalls 6 Kerne, jedoch mit größerem Cache und optimierter Architektur

: ebenfalls 6 Kerne, jedoch mit größerem Cache und optimierter Architektur GPU : 6-Kern-Grafikprozessor für konsolenähnliches Gaming

: 6-Kern-Grafikprozessor für konsolenähnliches Gaming Neural Engine : 16 Kerne, mit neuronalen Beschleunigern pro Kern

: 16 Kerne, mit neuronalen Beschleunigern pro Kern Kühlung : Vapor-Chamber-System zur Wärmeableitung

: Vapor-Chamber-System zur Wärmeableitung RAM : 12 GB (statt 8 GB beim Standardmodell)

: 12 GB (statt 8 GB beim Standardmodell) Besonderheiten : Hardwarebeschleunigtes Raytracing Inferenz großer Sprachmodelle direkt auf dem Gerät Unterstützung für ProRes RAW, Apple Log 2 und Genlock für professionelle Videoproduktion

:

Die iPhone-17-Reihe zeigt deutlich, wie Apple seine Chips zunehmend auf KI und Multimedia ausrichtet. Der A19 bietet solide Leistung für den Alltag, während der A19 Pro mit seiner erweiterten Architektur und Kühlung auf anspruchsvolle Aufgaben wie Gaming, Videobearbeitung und lokale KI-Inferenz ausgelegt ist. Besonders spannend ist die Integration von Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 durch den neuen N1-Konnektivitätschip in den Pro-Modellen.