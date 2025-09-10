Telekom: Startup n8n soll Agentic AI-Lösungen entwickeln

Die Deutsche Telekom hat eine strategische Partnerschaft mit dem Berliner Softwareunternehmen n8n bekanntgegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung und Implementierung von KI-Agenten für die Geschäftskundensparte des Konzerns. n8n gilt als eines der derzeit gefragtesten Tech-Startups in Deutschland und ist auf die Automatisierung wiederkehrender Arbeitsprozesse spezialisiert. Das Unternehmen wird aktuell mit über einer Milliarde Euro bewertet.

Im Rahmen der Kooperation sollen KI-gestützte Lösungen insbesondere für mittelständische Unternehmen bereitgestellt werden. Einsatzbereiche umfassen unter anderem Fertigung, Logistik, Buchhaltung sowie Vertrieb und Kundenservice. Die KI-Agenten sollen dazu beitragen, Routineaufgaben zu automatisieren und Mitarbeitende zu entlasten.

„Mit der Plattform und Technologie von n8n ermöglichen wir unseren Kunden, KI-basierte Prozesse einfach zu integrieren und ihr Geschäft zukunftsfähig zu gestalten“, erklärt Maximilian Ahrens, verantwortlich für T Digital bei der Telekom Deutschland.

n8n bietet eine Open-Source-Plattform zur Workflow-Automatisierung, die es erlaubt, verschiedene Anwendungen und Schnittstellen miteinander zu verknüpfen. Die Programmierung erfolgt KI-gestützt und erfordert lediglich grundlegende technische Kenntnisse. Drei Modellvarianten stehen zur Verfügung: sofort einsetzbare Standardagenten, ein Baukastensystem zur Erstellung individueller Abläufe sowie vollständig maßgeschneiderte Agentenlösungen.

Erste Pilotprojekte laufen bereits, etwa im Bereich Logistik, wo KI-Agenten die manuelle Weitergabe von Lieferdokumenten übernehmen. Die Telekom setzt seit Jahren auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und verfolgt dabei einen lösungsorientierten Ansatz mit Fokus auf Produktivitätssteigerung und menschzentrierter Technologie.

Laut einer aktuellen Prognose des Marktforschungsinstituts Gartner werden KI-Agenten bis 2028 rund 20 Prozent der Interaktionen in Online-Shops übernehmen und etwa 15 Prozent der alltäglichen Entscheidungen am Arbeitsplatz treffen. Der Anteil agentischer KI in Unternehmenssoftware soll bis dahin auf 33 Prozent steigen – gegenüber weniger als einem Prozent im Jahr 2024.