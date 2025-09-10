iPhone 17 Serie: erste Ergebnisse im Leistungstest

Mit der Vorstellung der iPhone 17 Serie hat Apple nicht nur optisch nachgelegt, sondern auch unter der Haube kräftig aufgerüstet. Die ersten Geekbench-Ergebnisse sind mittlerweile verfügbar und zeigen eindrucksvoll, wie leistungsfähig die neuen Geräte sind – insbesondere dank des neuen A19-Chips, der in den Pro-Modellen zum Einsatz kommt.
|Modell
|Single-Core
|Multi-Core
|RAM
|Chip
|Speicher
|iPhone 17
|3608
|8810
|8 GB LPDDR5x
|A19
|NVMe
|iPhone 17 Air
|3674
|8824
|12 GB LPDDR5x
|A19 Pro
|NVMe
|iPhone 17 Pro
|3523
|9028
|12 GB LPDDR5x
|A19 Pro
|NVMe
|iPhone 17 Pro Max
|3781
|9679
|12 GB LPDDR5x
|A19 Pro
|NVMe
Die technischen Details des A19-Chips lassen aufhorchen: Er basiert auf TSMC’s N3P-Prozess und verfügt über sechs Kerne mit einer Basisfrequenz von 4,03 GHz. Die Architektur umfasst zwei Hochleistungskerne und vier Effizienzkerne, ergänzt durch fortschrittliche Instruction Sets wie neon, aes und sme2. Auch der Cache wurde erweitert – mit 4 MB L2-Cache und optimierten L1-Caches.
In den praxisnahen Tests überzeugt das iPhone 17 Pro Max mit hoher Performance in Bereichen wie PDF-Rendering (187,8 Mpixels/sec), HTML5-Browsing (182,5 Seiten/sec) und Objektentfernung (604,4 Mpixels/sec). Besonders auffällig ist die Verbesserung bei KI-basierten Aufgaben wie Objekt-Erkennung
Die iPhone-17-Serie zeigt eine deutliche Weiterentwicklung in der Prozessorleistung und Systemarchitektur. Insbesondere die Modelle mit dem A19-Pro-Chip erreichen in aktuellen Geekbench-Tests signifikant höhere Werte im Single- und Multi-Core-Bereich. Die Pro-Modelle bieten durch erweiterte RAM-Kapazitäten, schnellere USB-Schnittstellen und optimierte KI-Komponenten eine gesteigerte Rechenleistung, die sich insbesondere bei anspruchsvollen Anwendungen bemerkbar macht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Apple mit dem A19-Chip erneut eine führende Position im Bereich mobiler Hochleistungsprozessoren anstrebt.
