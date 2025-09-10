Das war die Apple Keynote 2025

Das Apple Event 2025 und die Keynote verpasst? Kein Problem, das Unternehmen stellt die Aufzeichnung nachträglich bereit und daher kann man auch heute noch nachschauen, was genau Apple wie präsentiert hat. Die Aufzeichnung gibt es direkt hier:
Die Zusammenfassung als Text
Auf der Apple Keynote am 9. September 2025 hat der Tech-Gigant unter dem Motto „Awe Dropping“ eine Reihe spannender Neuerungen präsentiert. Im Mittelpunkt stand die Vorstellung des iPhone 17, das in mehreren Varianten erscheint: Standard, Pro, Pro Max – und erstmals das iPhone 17 Air, ein besonders dünnes Modell mit nur 5,5 mm Dicke. Es verfügt über ein 6,6-Zoll-Display, den neuen A19-Chip und einen USB-C-Anschluss. Die Pro-Modelle erhielten ein überarbeitetes Design mit einer breiten Kamera-Insel und einem Aluminiumrahmen für bessere Wärmeableitung.
Auch die Apple Watch Series 11 wurde vorgestellt – mit größerem Display, höherer Auflösung und neuen Farben. Die Apple Watch Ultra 3 punktet mit Satellitenkommunikation und richtet sich an Outdoor-Fans. Überraschend war die Präsentation der AirPods Pro 3, die mit verbessertem Klang, optimiertem Noise Cancelling und kompakterem Case überzeugen sollen.
Während neue MacBooks und iPads erst für Oktober erwartet werden, setzte Apple bei dieser Keynote klar auf Mobilgeräte und Wearables. Die Veranstaltung wurde weltweit per Livestream übertragen und stieß auf großes Interesse – nicht zuletzt wegen der Gerüchte um das neue Air-Modell, das das bisherige iPhone 16 Plus ersetzt.
Mit dieser Produktpalette unterstreicht Apple seinen Anspruch, Design, Leistung und Innovation zu vereinen – und zeigt einmal mehr, wie man mit einem durchdachten Line-up die Erwartungen der Tech-Welt übertreffen kann.
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.