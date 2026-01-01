Samsung Galaxy A57: Display-Technik soll deutliches Update bekommen

Samsung arbeitet derzeit an der Einführung des Galaxy A57 5G, das voraussichtlich Anfang 2026 auf den Markt kommen wird. Das Gerät positioniert sich wieder als Teil der Mittelklasse-Serie mit 5G-Unterstützung und soll die Nachfolge des Galaxy A56 antreten.

Das Galaxy A57 5G ist kürzlich unter der Modellnummer SM-A576U1 in der IMEI-Datenbank aufgetaucht. Dieser Eintrag deutet darauf hin, dass Samsung die Markteinführung aktiv vorbereitet. Zwar enthält die Datenbank keine vollständigen technischen Details, doch die Präsenz des Geräts bestätigt den Fortschritt im Entwicklungsprozess und ist ein erster Schritt hin zum Marktstart der neuen Samsung Galaxy A57.

Dazu gibt es inzwischen Hinweise, dass Samsung beim Display eine größere Neuerung einführen möchte. Samsung plant für das kommende Galaxy A57 eine strategisch wichtige Neuerung in der Display-Produktion, um das Mittelklasse-Modell optisch näher an die Flaggschiff-Serie zu rücken. Erstmals sollen in dieser Preisklasse flächendeckend flexible OLED-Panels zum Einsatz kommen, die herkömmliche Rigid-Displays (auf Glasbasis) ersetzen. Um die Kosten für diese hochwertigere Technologie zu kontrollieren, setzt Samsung auf eine Dual-Sourcing-Strategie: Die Bildschirme werden sowohl von der hauseigenen Sparte Samsung Display als auch vom chinesischen Zulieferer TCL CSOT bezogen.

Dieser Wechsel hat für die Nutzer vor allem ästhetische Vorteile. Da flexible OLEDs auf Kunststoffsubstraten basieren, lassen sie sich an den Rändern biegen oder umschlagen. Dies ermöglicht es Samsung, die Gehäuseränder (Bezels) beim Galaxy A57 deutlich schmaler zu gestalten, als es bei den Vorgängermodellen der Fall war.

Die Zusammenarbeit mit TCL CSOT ist dabei ein gezielter Schachzug im Wettbewerb mit chinesischen Herstellern. TCL konnte Samsung offenbar flexible Panels zu Konditionen anbieten, die preislich mit den älteren Rigid-Panels konkurrieren können. Damit sichert sich Samsung eine hohe Display-Qualität und ein modernes Design für das Jahr 2026, ohne den Verkaufspreis der beliebten A-Serie drastisch anheben zu müssen.

Exynos 1680: Neuer Mittelklasse-Chip mit RDNA 3.5-Grafik

Bereits im August wurde der Exynos 1680 erstmals in der Benchmark-Datenbank Geekbench gelistet. Der Chip soll sowohl das Galaxy A37 5G als auch das Galaxy A57 5G antreiben. Mit einem OpenCL-Wert von 6580 liegt die Grafikleistung auf dem Niveau der Xclipse 540 GPU aus dem Exynos 1580, nutzt jedoch die modernere RDNA 3.5-Mikroarchitektur von AMD, die ursprünglich im Exynos 2500 zum Einsatz kommt. Dies verspricht eine spürbare Verbesserung der Grafikleistung im Mittelklasse-Segment.

Das kommende Samsung Galaxy A57 setzt bei seiner Kamera-Ausstattung auf eine bewährte Mischung aus moderner Sensortechnik und funktionaler Vielseitigkeit. Das Herzstück des Setups bildet die 50 MP Hauptkamera, die mit dem hochwertigen Sony IMX906 Sensor ausgestattet ist und somit eine hohe Lichtausbeute sowie scharfe Details verspricht. Ergänzt wird das System durch eine 13 MP Ultra-Weitwinkelkamera für weite Landschaftsaufnahmen sowie ein 5 MP Makro-Objektiv, das für Nahaufnahmen im Detailbereich zuständig ist. Auf der Vorderseite sorgt zudem eine 12 MP Frontkamera für Selfies und Videotelefonie in zeitgemäßer Qualität.

Erwartete Ausstattung

Prozessor: Exynos 1680

Exynos 1680 Grafik: RDNA 3.5-basierte GPU

RDNA 3.5-basierte GPU RAM: 8 GB, möglicherweise auch eine 12-GB-Variante

8 GB, möglicherweise auch eine 12-GB-Variante Display: AMOLED-Technologie wird erwartet

Ausblick

Mit der Kombination aus leistungsfähigem Chip, moderner Grafikarchitektur und großzügiger Speicherausstattung positioniert sich das Galaxy A57 5G als attraktives Angebot im mittleren Preissegment. Die IMEI-Listung und die Benchmark-Ergebnisse deuten auf eine baldige offizielle Vorstellung hin, vermutlich im ersten Quartal 2026.

Quelle

BILD Samsung Galaxy A56