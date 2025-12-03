Google Messages bekommt mehr Schutz-Funktionen gegen Spam und Scam

Angesichts immer raffinierterer Online-Betrügereien, die Techniken wie Stimmklonen und Deepfakes nutzen, hat Google sechs neue Sicherheitsfunktionen und Initiativen vorgestellt, um seine Nutzer proaktiv zu schützen. Die Maßnahmen reichen von der Stärkung der Messaging-Sicherheit bis hin zur Vereinfachung der Kontowiederherstellung.

Verbesserter Schutz in Google Messages

Zwei wichtige Updates betreffen die Sicherheit von Textnachrichten:

Sichere Links: Google Messages warnt Nutzer nun beim Klicken auf verdächtige Links in Nachrichten, die als Spam eingestuft wurden, und verhindert den Zugriff auf potenziell schädliche Websites.

Google Messages warnt Nutzer nun beim Klicken auf verdächtige Links in Nachrichten, die als Spam eingestuft wurden, und verhindert den Zugriff auf potenziell schädliche Websites. Schlüssel-Verifizierung (Key Verifier): Dieses neue Tool ermöglicht es Nutzern von Google Messages (ab Android 10+), einen QR-Code ihrer vertrauenswürdigen Kontakte zu scannen. Dies bestätigt, dass Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichten tatsächlich privat mit der richtigen Person ausgetauscht werden, was vor Identitätsdiebstahl schützt.

Neue Wiederherstellungswerkzeuge für das Konto

Google erweitert die Möglichkeiten zur Wiedererlangung des Kontozugriffs nach einer Sperrung oder Kompromittierung:

Wiederherstellungskontakte (Recovery Contacts): Nutzer können jetzt vertrauenswürdige Freunde oder Familienmitglieder als Wiederherstellungskontakte festlegen. Diese können bei Problemen mit dem Passwort oder bei Verlust eines Passkey-Geräts helfen, die Identität des Nutzers zu verifizieren, um den Kontozugriff wiederherzustellen.

Nutzer können jetzt vertrauenswürdige Freunde oder Familienmitglieder als Wiederherstellungskontakte festlegen. Diese können bei Problemen mit dem Passwort oder bei Verlust eines Passkey-Geräts helfen, die Identität des Nutzers zu verifizieren, um den Kontozugriff wiederherzustellen. Wiederanmeldung per Mobilnummer: Um die Wiederherstellung auf einem neuen Android-Gerät zu vereinfachen, können Nutzer ihre Konten jetzt automatisch über ihre Mobilnummer identifizieren und sich mit dem Sperrbildschirm-Passcode des vorherigen Geräts verifizieren, ohne ein Passwort eingeben zu müssen.

Aufklärung und Prävention

Das Unternehmen verstärkt zudem seine Bemühungen zur Sensibilisierung und Aufklärung:

Spiel „Be Scam Ready“: Google hat ein interaktives Spiel entwickelt, das Nutzer in realitätsnahe Betrugsszenarien eintauchen lässt. Ziel ist es, durch spielerisches Training die kritischen Fähigkeiten zur Erkennung von Betrugsmaschen im Alltag zu entwickeln.

Google hat ein interaktives Spiel entwickelt, das Nutzer in realitätsnahe Betrugsszenarien eintauchen lässt. Ziel ist es, durch spielerisches Training die kritischen Fähigkeiten zur Erkennung von Betrugsmaschen im Alltag zu entwickeln. Schutz älterer Menschen und Jugendlicher: Google arbeitet mit Organisationen wie der National Cybersecurity Alliance (NCA) und dem Aspen Institute zusammen, um eine nationale Strategie gegen Betrug und altersbedingten Betrug (Elder Fraud) zu entwickeln und spezielle Aufklärungsmaterialien zu verbreiten.

Diese laufenden Innovationen demonstrieren Googles Engagement, die digitale Umgebung sicherer zu gestalten und Nutzer proaktiv vor den sich ständig ändernden Online-Bedrohungen zu schützen.