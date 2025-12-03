O2 Winter-Deal: Galaxy S25 Ultra + Bonus-Tablet zum Kampfpreis

Die Vorweihnachtszeit bringt ein starkes Bundle-Angebot direkt von O2 Samsung Galaxy S25 Ultra mit 256 GB Speicher zusammen mit dem Galaxy Tab S10 Lite (128 GB) – beides kombiniert mit dem o2 Mobile M Tarif. Damit bekommt man monatlich 30 GB Datenvolumen und jedes Jahr wird dieses Datenvolumen weiter aufgestockt. Je länger man den Tarif nutzt, desto mehr Datenvolumen hat man also im Monat.
Deal-Details im Überblick
|Laufzeit
|Gerätepreis (einmalig)
|Monatliche Kosten
|Anschlusspreis
|24 Monate
|1,00 €
|69,99 €
|39,99 €
|36 Monate
|7,00 €
|49,99 €
|0 €
Highlights
- Galaxy S25 Ultra 256 GB: High-End Smartphone mit neuester Kamera- und Performance-Technologie.
- Galaxy Tab S10 Lite 128 GB: Praktisches Tablet für Alltag, Streaming und Arbeit.
- o2 Mobile M Tarif: Inklusive Allnet-Flat und großem Datenvolumen für mobiles Surfen.
- Flexibilität: Wahl zwischen 24- oder 36-Monatsvertrag – je nach Budget und Wunsch.
- Weihnachtsaktion: Besonders attraktiv durch reduzierte Einmalpreise und vergünstigten Anschlusspreis.
Wer sich zur Weihnachtszeit ein Premium-Smartphone und ein Tablet sichern möchte, bekommt hier ein starkes Paket mit attraktiven Konditionen und aktuell ist die Lieferzeit auch so bemessen, dass die Technik auf jeden Fall noch zum Fest ankommt.
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.