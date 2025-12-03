Counterpoint Research: Foldables Markt wächst: Xiaomi und Honor haben Probleme

Im dritten Quartal 2025 erreichte der globale Markt für Foldables ein neues Rekordvolumen. Laut Counterpoint Research stiegen die weltweiten Auslieferungen um 14 % gegenüber dem Vorjahr, womit die Kategorie erstmals die Marke eines Allzeithochs überschritt. Der Marktanteil von Foldables am gesamten Smartphone-Absatz lag bei 2,5 %, getragen vor allem von Premium-Nutzern, die größere Displays und verbesserte Haltbarkeit schätzen.
Während Samsung mit der Galaxy Z7-Serie den stärksten Impuls lieferte und Huawei seine Mate-Reihe stabil hielt, haben andere Hersteller Probleme. Vor allem Xiaomi hat muss Umsatzverluste in diesem Bereich hinnehmen und verkauft nur noch die Hälfte der Geräte im Vergleich zum Vorjahr. Bei Honor ist der Rückgang nicht ganz so deutlich – mit 31 Prozent aber auch in einem problematischen Bereich
Für das Gesamtjahr 2025 zeichnet sich ein mittleres zweistelliges Wachstum ab. 2026 wird eine deutliche Beschleunigung erwartet, da Hardware-Verbesserungen – dünnere Bauweise, optimierte Scharniere und KI-gestützte Software – die Alltagstauglichkeit weiter steigern. Mit Apples Einstieg im zweiten Halbjahr 2026 dürfte die Nachfrage im Premium-Segment zusätzlich anziehen.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.