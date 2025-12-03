Counterpoint Research: Foldables Markt wächst: Xiaomi und Honor haben Probleme

Im dritten Quartal 2025 erreichte der globale Markt für Foldables ein neues Rekordvolumen. Laut Counterpoint Research stiegen die weltweiten Auslieferungen um 14 % gegenüber dem Vorjahr, womit die Kategorie erstmals die Marke eines Allzeithochs überschritt. Der Marktanteil von Foldables am gesamten Smartphone-Absatz lag bei 2,5 %, getragen vor allem von Premium-Nutzern, die größere Displays und verbesserte Haltbarkeit schätzen.

Während Samsung mit der Galaxy Z7-Serie den stärksten Impuls lieferte und Huawei seine Mate-Reihe stabil hielt, haben andere Hersteller Probleme. Vor allem Xiaomi hat muss Umsatzverluste in diesem Bereich hinnehmen und verkauft nur noch die Hälfte der Geräte im Vergleich zum Vorjahr. Bei Honor ist der Rückgang nicht ganz so deutlich – mit 31 Prozent aber auch in einem problematischen Bereich

Source: Counterpoint Foldable Smartphone Market Tracker

Für das Gesamtjahr 2025 zeichnet sich ein mittleres zweistelliges Wachstum ab. 2026 wird eine deutliche Beschleunigung erwartet, da Hardware-Verbesserungen – dünnere Bauweise, optimierte Scharniere und KI-gestützte Software – die Alltagstauglichkeit weiter steigern. Mit Apples Einstieg im zweiten Halbjahr 2026 dürfte die Nachfrage im Premium-Segment zusätzlich anziehen.