ChatGPT Images 1.5: Update soll viermal schneller sein

Gestern erschien eine neue Version von ChatGPT Images, die auf dem neuesten, leistungsstarken Bildgenerierungsmodell basiert. Damit lassen sich sowohl komplett neue Motive erstellen als auch bestehende Fotos bearbeiten – und das deutlich schneller als zuvor. Das Modell führt präzise Anpassungen durch, ohne wichtige Details zu verändern, und liefert Ergebnisse bis zu viermal schneller. Gleichzeitig wird eine überarbeitete Bildfunktion in ChatGPT eingeführt, die kreatives Arbeiten erleichtern und Inspiration fördern soll.

Das neue Images‑Modell steht ab sofort allen ChatGPT‑Nutzern zur Verfügung und kann in der API unter dem Namen GPT Image 1.5 genutzt werden. Die neue Bildoberfläche in ChatGPT wird ebenfalls heute für die meisten Anwender freigeschaltet; Business‑ und Enterprise‑Zugänge folgen später.

Besonders hervorzuheben ist die Genauigkeit bei Bildbearbeitungen. Wenn Änderungen an einem hochgeladenen Foto gewünscht sind, setzt das Modell die Vorgaben nun wesentlich zuverlässiger um – bis ins kleinste Detail. Es verändert ausschließlich die gewünschten Bereiche und bewahrt gleichzeitig Lichtstimmung, Bildaufbau und das Erscheinungsbild von Personen über alle Bearbeitungsschritte hinweg.

Dadurch entstehen Ergebnisse, die der eigenen Vorstellung deutlich näherkommen: realistischere Fotoanpassungen, überzeugendere Outfit‑ und Frisuren‑Tests sowie kreative Filter und Transformationen, die den Charakter des Originalbildes erhalten. Insgesamt entwickelt sich ChatGPT damit zu einem mobilen Kreativstudio, das sowohl praktische Bearbeitungen als auch künstlerische Neuinterpretationen ermöglicht.

Das Modell beherrscht eine Vielzahl von Bearbeitungstechniken – vom Hinzufügen und Entfernen über das Kombinieren und Überblenden bis hin zum Umsetzen von Bildelementen –, sodass gewünschte Änderungen umgesetzt werden können, ohne den besonderen Ausdruck des Bildes zu verlieren.