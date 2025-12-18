Honor Win: neue Smartphone-Serie mit aktivem Lüfter

Honor bereitet den Launch einer völlig neuen Smartphone-Reihe vor, die das Segment der Performance-Handys revolutionieren soll. Die Honor Win Serie wird offiziell am 26. Dezember 2024 in China vorgestellt und tritt die Nachfolge der bisherigen GT-Reihe an. Mit einer Kombination aus extremer Akkukapazität und aktiver Kühlung zielt Honor direkt auf die Gaming-Community ab.
Die Serie startet zunächst mit zwei Varianten, die sich vor allem in der Kamera-Bestückung und der Prozessorleistung unterscheiden:
- Honor Win: Das Top-Modell mit Triple-Kamera und maximaler Ausstattung.
- Honor Win RT: Die etwas preisbewusstere Version mit Dual-Kamera, aber identischem Fokus auf Geschwindigkeit.
Design: Funktionalität trifft E-Sports-Ästhetik
Die Geräte präsentieren sich in einem markanten Look mit flachem Metallrahmen und einer matten, schweißresistenten Rückseite, die für besseren Halt beim Spielen sorgt. Besonders auffällig ist das große, rechteckige Kameramodul, das neben den Linsen auch das Herzstück des Kühlsystems beherbergt.
- Farben: Erhältlich in klassischem Schwarz, Weiß und einem auffälligen Cyan/Blau.
- Material: Hochwertiger Materialmix mit Fokus auf Fingerabdruck-Resistenz.
Das Hardware-Monster: 10.000 mAh Akku
Das absolute Highlight der Serie ist der Akku. Honor nutzt hier seine fortschrittliche Silizium-Karbon-Technologie, um eine Kapazität von 10.000 mAh in einem Gehäuse unterzubringen, das dennoch erstaunlich dünn bleibt.
- Ladeleistung: Geladen wird mit bis zu 100W per Kabel und gerüchteweise mit bis zu 80W kabellos.
- Ausdauer: Damit dürfte die Win-Serie neue Bestwerte bei der Display-On-Time aufstellen und selbst intensivste Gaming-Tage ohne Zwischenladen überstehen.
Kühlung ohne Kompromisse: Der „Ultra Fan“
Um die enorme Leistung der verbauten Chips dauerhaft abrufen zu können, bricht Honor mit dem Standard herkömmlicher Flaggschiffe und verbaut eine aktive Kühlung.
- Der integrierte Lüfter: Im Kameramodul ist ein physischer Lüfter (gebrandet als „Ultra Fan“) sichtbar integriert. Er saugt Luft an, um die Abwärme direkt vom Prozessor wegzuleiten.
- Kein Drosseln: Ziel ist es, „Thermal Throttling“ zu eliminieren. In E-Sports-Titeln wie Genshin Impact oder PUBG Mobile soll das Gerät so über Stunden hinweg stabile FPS (Bilder pro Sekunde) liefern, ohne heiß zu werden.
- Zusatz-Features: Das System wird durch eine riesige Dampfkammer (Vapor Chamber) unterstützt. Trotz der Lüfteröffnungen soll das Gerät eine solide Wasserresistenz bieten.
Technische Daten im Überblick
|Komponente
|Spezifikation (Honor Win / Pro)
|Display
|6,83 Zoll LTPS AMOLED, 1.5K Auflösung, 165 Hz
|Prozessor
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bis zu 4,6 GHz)
|Speicher
|Bis zu 16 GB RAM / 1 TB Speicher
|Hauptkamera
|50 MP Hauptsensor (großes Format)
|Sicherheit
|3D-Ultraschall-Fingerabdrucksensor unter dem Display
Mit der Win-Serie positioniert sich Honor als ernsthafter Konkurrent zu etablierten Gaming-Größen wie RedMagic oder der ASUS ROG Phone-Reihe. Die Kombination aus dem größten Akku der Branche und einem aktiven Lüfter ist in dieser Form einzigartig für einen Massenmarkt-Hersteller.
