Redmi Note 15: Marktstart in wenigen Tagen

Die Pro-Modelle der Redmi Note 15 Serie sind bereits verfügbar, nun folgen auch die normalen Redmi Note 15 ohne weiteren Namenszusatz. Das Unternehmen hat den offiziellen Marktstart in Deutschland für den 15. Januar 2026 angekündigt.

Die wichtigsten Details zum Start:

Offizieller Verkaufsstart: Ab dem 15. Januar 2026 sind die Geräte offiziell über die Xiaomi-Website und gängige Mobilfunkhändler verfügbar.

Ab dem sind die Geräte offiziell über die Xiaomi-Website und gängige Mobilfunkhändler verfügbar. Frühbucher-Angebote: In der ersten Verkaufsphase (vom 15.01. bis zum 11.02.2026) gibt es oft spezielle Boni wie Rabatte (z. B. 20 € Abzug) oder kostenlose Testphasen für Dienste wie YouTube Premium und Google One.

In der ersten Verkaufsphase (vom 15.01. bis zum 11.02.2026) gibt es oft spezielle Boni wie Rabatte (z. B. 20 € Abzug) oder kostenlose Testphasen für Dienste wie YouTube Premium und Google One. Modellvarianten: International erscheinen insgesamt fünf Modelle, wobei für den deutschen Markt vor allem das Redmi Note 15 4G, das Redmi Note 15 5G sowie die leistungsstärkeren Pro- und Pro+ Versionen relevant sind.

Redmi Note 15 in Red Cherry (aber wohl nur für China)

Während Xiaomi sich von alten Zöpfen wie der Mi Max- oder Mi Note-Serie trennt, fokussiert sich der Hersteller umso stärker auf seine Erfolgsschlager. Für das Jahr 2026 steht nun ein besonderes Highlight in den Startlöchern: Die Redmi Note 15 Pro Red Cherry Edition. Diese Sonderausführung ist mehr als nur ein Farbwechsel – sie ist Xiaomis Antwort auf den Wunsch nach individuellerem Premium-Design in der Mittelklasse.

Design trifft auf Festlichkeit

Die „Red Cherry Edition“ (in einigen Regionen auch als Cherry Crimson bekannt) bricht mit dem aktuellen Trend zu kühlen Titanium- und Grautönen.

Edle Materialien: Statt klassischem Glas setzt Xiaomi bei dieser Edition auf eine Rückseite aus hochwertigem veganem Leder . Dies sorgt nicht nur für eine griffige Haptik, sondern ist zudem resistent gegen Fingerabdrücke.

Statt klassischem Glas setzt Xiaomi bei dieser Edition auf eine Rückseite aus . Dies sorgt nicht nur für eine griffige Haptik, sondern ist zudem resistent gegen Fingerabdrücke. Goldene Akzente: Um das tiefrote Kirschrot (Cherry Red) besonders hervorzuheben, sind der Rahmen der Kameraeinheit sowie das Xiaomi-Logo in einem dezenten Champagnergold gehalten.

Um das tiefrote Kirschrot (Cherry Red) besonders hervorzuheben, sind der Rahmen der Kameraeinheit sowie das Xiaomi-Logo in einem dezenten gehalten. Anlass: Ursprünglich als Sonderedition für das chinesische Neujahrsfest 2026 konzipiert, verdichten sich die Hinweise, dass diese Variante aufgrund der hohen Nachfrage auch als limitierte „Spring Edition“ nach Europa kommen könnte.

Die Technik unter der Haube

Technisch basiert die Red Cherry Edition auf dem bereits beeindruckenden Fundament des regulären Redmi Note 15 Pro. Nutzer müssen also keine Kompromisse für das Design eingehen:

Akkumonster: Ein 6.580 mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku sorgt für Laufzeiten von bis zu drei Tagen bei moderater Nutzung – ein Spitzenwert in dieser Kategorie.

Ein sorgt für Laufzeiten von bis zu drei Tagen bei moderater Nutzung – ein Spitzenwert in dieser Kategorie. Kamera-Power: Das Herzstück ist die 200-MP-Hauptkamera , die durch die neue HyperOS 2.0 Bildverarbeitung besonders bei Nachtaufnahmen und Porträts (passend zur roten Farbe) optimiert wurde.

Das Herzstück ist die , die durch die neue HyperOS 2.0 Bildverarbeitung besonders bei Nachtaufnahmen und Porträts (passend zur roten Farbe) optimiert wurde. Kino fürs Handgelenk: Das 6,83 Zoll große AMOLED-Display bietet mit 3.200 Nits eine Helligkeit, die sonst nur in der 1.000-Euro-Klasse zu finden ist.

Verfügbarkeit und Preis

In China ist das Modell bereits als Top-Konfiguration (meist mit 512 GB Speicher) gelistet. Für den europäischen Markt wird spekuliert:

Voraussichtlicher Release: Ende Q1 / Anfang Q2 2026.

Ende Q1 / Anfang Q2 2026. Preis: Die Red Cherry Edition wird vermutlich als „Special Edition“ positioniert und könnte mit einer UVP von 429,90 € knapp über dem Standardmodell (399 €) liegen.

Einschätzung der Redaktion: Mit der Red Cherry Edition beweist Xiaomi, dass die Marke „Redmi“ dem Budget-Image endgültig entwachsen ist. Die Kombination aus IP68-Zertifizierung, Leder-Optik und dem massiven Akku macht das Gerät zu einem der spannendsten Smartphones des Jahres.