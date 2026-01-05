Made in Europe: Das Punkt. MC03 Smartphone – Ein neuer Ansatz für digitale Souveränität

Auf der diesjährigen CES in Las Vegas hat der Schweizer Mobilfunk-Pionier Punkt. sein neuestes Flaggschiff enthüllt: das MC03. Während die Tech-Welt oft über Megapixel und KI-Gimmicks streitet, setzt Punkt. ein klares Statement für das, was in der modernen Welt am seltensten geworden ist: echte Privatsphäre und europäische Wertarbeit.

Hardware „Made in Germany“

Eine der markantesten Neuerungen ist der Produktionsstandort. Das MC03 wird in der traditionsreichen Gigaset-Produktionsstätte in Bocholt gefertigt. Damit ist es eines der wenigen Smartphones weltweit, das das Siegel „Made in Germany“ trägt. Die Hardware-Spezifikationen zeigen, dass Datenschutz nicht mehr Verzicht bedeutet:

Display: Brillantes 120Hz OLED HDR-Panel für flüssige Bedienung.

Akku: Ein großzügiger 5200mAh Akku , der zudem austauschbar ist – ein starkes Plus für die Nachhaltigkeit.

Kamera: 64MP Hauptsensor für hochwertige Aufnahmen.

64MP Hauptsensor für hochwertige Aufnahmen. Robustheit: Zertifiziert nach IP68 (wasser- und staubgeschützt).

AphyOS: Die digitale Trennwand

Das Herzstück ist das Betriebssystem AphyOS, das eine radikale Trennung zwischen Sicherheit und Komfort einführt:

Der Vault (Tresor): Hier residieren ausschließlich von Punkt. geprüfte und vertrauenswürdige Apps (u. a. von Partnern wie Proton und Threema). In diesem Bereich gibt es kein Tracking und keine Datenlecks. Das Wild Web: Für Nutzer, die nicht auf kommerzielle Apps verzichten wollen, bietet dieser Bereich volle Freiheit – jedoch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, die den Datenfluss aktiv überwachen und unterbinden.

Transparenz statt versteckter Kosten

Punkt. bricht mit dem Branchen-Dogma „Daten gegen Dienstleistung“. Gründer Petter Neby stellt klar: „Wer nicht für das Produkt bezahlt, ist selbst das Produkt.“ Das MC03 ist daher ein abonnementbasiertes Smartphone.

Gerätepreis: 699 € (inklusive 12 Monate AphyOS-Abo).

699 € (inklusive 12 Monate AphyOS-Abo). Folgekosten: 9,99 € monatlich (deutlich günstiger bei 3- oder 5-Jahres-Bundles).

Mit integrierten Diensten wie dem VPN „Digital Nomad“ und dem „Ledger“ zur Kontrolle des ökologischen Fußabdrucks der Apps richtet sich das MC03 an bewusste Nutzer, die ein Premium-Gerät suchen, ohne ihre digitale Identität zu verkaufen.