Made in Europe: Das Punkt. MC03 Smartphone – Ein neuer Ansatz für digitale Souveränität

Auf der diesjährigen CES in Las Vegas hat der Schweizer Mobilfunk-Pionier Punkt. sein neuestes Flaggschiff enthüllt: das MC03. Während die Tech-Welt oft über Megapixel und KI-Gimmicks streitet, setzt Punkt. ein klares Statement für das, was in der modernen Welt am seltensten geworden ist: echte Privatsphäre und europäische Wertarbeit.
Hardware „Made in Germany“
Eine der markantesten Neuerungen ist der Produktionsstandort. Das MC03 wird in der traditionsreichen Gigaset-Produktionsstätte in Bocholt gefertigt. Damit ist es eines der wenigen Smartphones weltweit, das das Siegel „Made in Germany“ trägt. Die Hardware-Spezifikationen zeigen, dass Datenschutz nicht mehr Verzicht bedeutet:
- Display: Brillantes 120Hz OLED HDR-Panel für flüssige Bedienung.
- Akku: Ein großzügiger 5200mAh Akku, der zudem austauschbar ist – ein starkes Plus für die Nachhaltigkeit.
- Kamera: 64MP Hauptsensor für hochwertige Aufnahmen.
- Robustheit: Zertifiziert nach IP68 (wasser- und staubgeschützt).
AphyOS: Die digitale Trennwand
Das Herzstück ist das Betriebssystem AphyOS, das eine radikale Trennung zwischen Sicherheit und Komfort einführt:
- Der Vault (Tresor): Hier residieren ausschließlich von Punkt. geprüfte und vertrauenswürdige Apps (u. a. von Partnern wie Proton und Threema). In diesem Bereich gibt es kein Tracking und keine Datenlecks.
- Das Wild Web: Für Nutzer, die nicht auf kommerzielle Apps verzichten wollen, bietet dieser Bereich volle Freiheit – jedoch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, die den Datenfluss aktiv überwachen und unterbinden.
Transparenz statt versteckter Kosten
Punkt. bricht mit dem Branchen-Dogma „Daten gegen Dienstleistung“. Gründer Petter Neby stellt klar: „Wer nicht für das Produkt bezahlt, ist selbst das Produkt.“ Das MC03 ist daher ein abonnementbasiertes Smartphone.
- Gerätepreis: 699 € (inklusive 12 Monate AphyOS-Abo).
- Folgekosten: 9,99 € monatlich (deutlich günstiger bei 3- oder 5-Jahres-Bundles).
Mit integrierten Diensten wie dem VPN „Digital Nomad“ und dem „Ledger“ zur Kontrolle des ökologischen Fußabdrucks der Apps richtet sich das MC03 an bewusste Nutzer, die ein Premium-Gerät suchen, ohne ihre digitale Identität zu verkaufen.
Sportstudent und zuständig für die Tarifaktionen der einzelnen Anbieter sowie für die Kombiangebote und Bundles mit Handys und Smartphones. Mittlerweile meistens im Homeoffice, dennoch nach wie vor produktiv. Apple Fan. Falls ich eine Aktion übersehen habe – gerne Mail an mich.