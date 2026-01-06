XGIMI überrascht auf der CES 2026: „MemoMind“ ist erste smarte Brillen-Serie des Unternehmens

Wer an XGIMI denkt, hat sofort stylishe und lichtstarke Projektoren im Kopf. Doch pünktlich zum Start der CES 2026 lässt das Unternehmen die Bombe platzen: XGIMI expandiert über das Heimkino hinaus und präsentiert mit MemoMind eine komplett neue Hardware-Marke für KI-Wearables. Das erste Highlight: Eine Serie von KI-Brillen, die Design und Künstliche Intelligenz alltagstauglich vereinen will.

Der Sprung ins kalte Wasser? Nicht ganz.

Der Wechsel von Projektoren zu Smart Glasses mag auf den ersten Blick mutig erscheinen, ist aber strategisch konsequent. XGIMI nutzt seine jahrelange Expertise in den Bereichen Optik, Leichtbau und industrielles Design, um ein Problem zu lösen, an dem viele bisherige KI-Brillen scheitern: der Tragekomfort und die soziale Akzeptanz.

Unter dem Motto „KI ohne neue Gewohnheiten“ setzt MemoMind auf einen Formfaktor, den Milliarden Menschen bereits nutzen – die klassische Brille.

Modularität trifft Leichtgewicht

Ein echtes Ausrufezeichen setzt MemoMind beim Gewicht. Das Modell Memo Air Display wiegt gerade einmal 28,9 Gramm. Zum Vergleich: Viele herkömmliche Sonnenbrillen bewegen sich in einem ähnlichen Bereich.

Damit die Technik auch zum persönlichen Stil passt, setzt die Marke auf volle Modularität:

Vielfalt: Acht verschiedene Fassungsformen und fünf austauschbare Bügelvarianten.

Acht verschiedene Fassungsformen und fünf austauschbare Bügelvarianten. Inklusivität: Die Unterstützung von Korrektionsgläsern ist direkt integriert – ein Muss für den Massenmarkt.

Die Unterstützung von Korrektionsgläsern ist direkt integriert – ein Muss für den Massenmarkt. Ausdauer: Trotz des geringen Gewichts hält der Akku einen ganzen Tag durch; das mitgelieferte Ladeetui liefert Saft für eine komplette Woche.

Das Line-up: Von „Dezent“ bis „Full Feature“

Zum Marktstart schickt MemoMind zwei unterschiedliche Konzepte ins Rennen, während ein drittes bereits in den Startlöchern steht:

Memo One: Das Flaggschiff. Es bietet ein beidäugiges (binokulares) Display und integrierte Lautsprecher. Hier steht die volle visuelle und akustische Interaktion mit der KI im Vordergrund. Memo Air Display: Die dezentere Variante. Mit einem monokularen Display werden nur die nötigsten Informationen eingeblendet. Optisch ist sie kaum von einer normalen Brille zu unterscheiden. Future Model (in Entwicklung): Ein drittes Modell, das den Fokus noch stärker auf ein absolut klassisches Brillendesign legt, wurde bereits angeteasert.

Hybrides Gehirn: Mehrere KIs unter einer Haube

Spannend ist der softwareseitige Ansatz. MemoMind nutzt ein hybrides Betriebssystem, das nicht auf ein einziges KI-Modell festgelegt ist. Je nach Aufgabe greift die Brille auf OpenAI, Microsoft Azure oder Qwen zurück.

Die Use-Cases im Überblick:

Echtzeit-Übersetzungen direkt im Sichtfeld.

direkt im Sichtfeld. Zusammenfassungen von Gesprächen oder Texten.

von Gesprächen oder Texten. Kontextbezogene Erinnerungen und Notizen.

und Notizen. Intelligente Einblendungen, die sich dank Sensoren an Kopfbewegungen und das Umgebungslicht anpassen.

„Brillen sind ein etablierter Alltagsgegenstand und erfordern keine neuen Nutzungsgewohnheiten“, so Apollo Zhong, Gründer von XGIMI. „Es ist der perfekte Formfaktor, um KI unaufdringlich verfügbar zu machen.“

Tech-Specs auf einen Blick

Feature Memo One Memo Air Display Display-Typ Binokulares Air-Display Monokulares Air-Display Gewicht k.A. 28,9 g Audio Integrierte Lautsprecher Optional / Fokus auf Display KI-Modelle Hybrid (OpenAI, Azure, Qwen) Hybrid (OpenAI, Azure, Qwen) Akkulaufzeit 1 Tag (7 Tage mit Case) 1 Tag (7 Tage mit Case)

XGIMI zeigt mit MemoMind, dass sie das Thema KI-Wearables ernst nehmen. Statt klobiger Tech-Gadgets liefern sie Brillen, die man tatsächlich den ganzen Tag tragen möchte. Die Kombination aus modularer Optik und einem hybriden KI-System könnte genau der Mix sein, auf den der Markt gewartet hat.