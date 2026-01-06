CES 2026: Snapdragon X2 Plus – Qualcomms neuer Maßstab für die ARM-Ära der Copilot+ PCs

Mit der Vorstellung der Snapdragon X2 Plus Plattform auf der CES 2026 zündet Qualcomm die nächste Stufe seiner Computing-Offensive. Die neue Plattform verspricht nicht nur einen massiven Performance-Schub durch die dritte Generation der Oryon-CPU, sondern setzt mit 80 TOPS auch neue Maßstäbe für die lokale KI-Verarbeitung in Windows 11.
Die Dominanz von ARM-basierten Architekturen im Windows-Ökosystem verfestigt sich weiter. Qualcomm nutzt die Bühne der CES 2026, um das Portfolio der Snapdragon X-Serie strategisch zu erweitern. Der Snapdragon X2 Plus positioniert sich als leistungsstarke und dennoch effiziente Lösung, die die Lücke zwischen High-End-Workstations und hochmobilen Alltagsgeräten schließt. Zielgruppe sind moderne Professionals, Kreative und anspruchsvolle Privatnutzer, die keine Kompromisse zwischen Mobilität und Rechenpower eingehen wollen.
Die dritte Generation der Qualcomm Oryon CPU: Effizienz neu definiert
Das Herzstück der neuen Plattform ist die Qualcomm Oryon CPU der dritten Generation. Die Ingenieure haben hier vor allem an der Single-Core-Performance und der Energieeffizienz gefeilt. Die Eckdaten im Vergleich zur Vorgängergeneration sind beeindruckend:
- Leistungssteigerung: Bis zu 35 % schnellere Single-Core-Performance, was sich unmittelbar in der Reaktionsgeschwindigkeit von Anwendungen und bei komplexen Rechenoperationen bemerkbar macht.
- Energieeffizienz: Trotz der höheren Rohleistung konnte der Stromverbrauch um 43 % gesenkt werden. Dies ermöglicht erstmals eine echte „mehrtägige Akkulaufzeit“, die den klassischen Arbeitstag weit überschreitet und das Ladegerät für Kurztrips optional werden lässt.
KI-Power: 80 TOPS für die Zukunft der Copilot+ PCs
Ein zentraler Aspekt der Snapdragon X2 Plus Plattform ist die integrierte Qualcomm Hexagon NPU (Neural Processing Unit). Mit einer Rechenleistung von 80 TOPS (Trillion Operations Per Second) verdoppelt Qualcomm die KI-Leistung gegenüber vielen aktuellen Standard-Lösungen im Markt.
Diese enorme Kapazität ist notwendig, um die wachsenden Anforderungen der Windows 11 Copilot+ Features lokal auf dem Gerät (On-Device) zu verarbeiten, anstatt auf Cloud-Ressourcen zurückzugreifen. Davon profitieren insbesondere:
- Echtzeit-Kreativtools: Flüssiges Arbeiten mit KI-gestützten Filtern, Upscaling und Generierung in Programmen wie Adobe Premiere Pro oder DaVinci Resolve.
- Multitasking: Nahtlose Hintergrundprozesse wie Live-Übersetzungen, intelligente Geräuschunterdrückung und Sicherheitsfeatures, ohne die Haupt-CPU zu belasten.
- Sicherheit: Lokale Verarbeitung sensibler Daten durch KI-Modelle direkt auf dem Chip.
Marktstart und Verfügbarkeit
Qualcomm unterstreicht mit der X2 Plus Plattform seinen Anspruch, den PC-Markt nachhaltig zu transformieren. Die enge Zusammenarbeit mit führenden OEMs (Original Equipment Manufacturers) garantiert eine breite Hardware-Basis zum Launch.
Erste Geräte von namhaften Herstellern wie Microsoft, Dell, HP und Lenovo werden für die erste Hälfte des Jahres 2026 erwartet. Damit dürfte der Snapdragon X2 Plus zum Herzstück der nächsten Generation von Premium-Notebooks werden, die das Versprechen von „Always On, Always Connected“ mit Desktop-Performance vereinen.
Zusammenfassung der technischen Highlights
|Feature
|Snapdragon X2 Plus Spezifikation
|CPU
|Qualcomm Oryon (3. Generation)
|NPU-Leistung
|80 TOPS (Qualcomm Hexagon)
|Effizienz
|43 % geringerer Stromverbrauch vs. Vorjahr
|Zielgeräte
|Windows 11 Copilot+ PCs
|Verfügbarkeit
|H1 2026
