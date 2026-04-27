Xiaomi 17T Series: Früher Launch und Benchmark-Leaks zum Dimensity 8500

Xiaomi bricht mit einer langjährigen Tradition: Während die T-Serie üblicherweise erst im September das Licht der Welt erblickte, mehren sich die Anzeichen für einen deutlich verfrühten globalen Launch der Xiaomi 17T-Serie im Jahr 2026. Aktuelle Leaks aus der Lieferkette und neue Benchmark-Einträge geben bereits detaillierten Aufschluss über die Hardware.

Branchenexperten berichten, dass Xiaomi den Zeitplan für das Xiaomi 17T und 17T Pro um etwa vier Monate nach vorne verschoben hat.

Erwarteter Release: Ein globaler Launch wird bereits für Mai 2026 anvisiert.

Ein globaler Launch wird bereits für anvisiert. Hintergrund: Damit positioniert Xiaomi die T-Serie deutlich aggressiver gegen die Konkurrenz, die ihre Flaggschiffe oft im ersten Halbjahr präsentiert.

Ein aktueller Eintrag in der Geekbench-Datenbank für das globale Modell 2602DPT53G bestätigt den Einsatz des neuen MediaTek Dimensity 8500. Dieser Chip markiert die neue Oberklasse für preisbewusste Performance-Enthusiasten.

Prozessor-Spezifikationen (Dimensity 8500 SoC)

Der Chip setzt auf eine moderne Octa-Core-Architektur mit hohen Taktfrequenzen:

1x Prime-Core: @ 3,40 GHz (Cortex-X oder High-End A7xx-Derivat)

@ 3,40 GHz (Cortex-X oder High-End A7xx-Derivat) 3x Performance-Cores: @ 3,20 GHz

@ 3,20 GHz 4x Efficiency-Cores: @ 2,20 GHz

@ 2,20 GHz Grafik: Mali-G720 MC8 GPU

Mali-G720 MC8 GPU Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

12 GB RAM Software: Android 16 (mit Xiaomis HyperOS 3)

Geekbench AI Scores

Die KI-Performance des Dimensity 8500 zeigt solide Werte für On-Device-KI-Aufgaben:

Single-precision: 777

777 Half-precision: 858

858 Quantized: 1.160

Zusätzlich zum Prozessor gibt es erste Details zur restlichen Ausstattung des Standard-Modells:

Display: 6,59 Zoll flaches 1,5K OLED-Display.

6,59 Zoll flaches 1,5K OLED-Display. Akku: Ein massiver Sprung auf eine Kapazität zwischen 6.360 mAh und 7.000 mAh (Silicon-Carbon-Technologie).

Ein massiver Sprung auf eine Kapazität zwischen (Silicon-Carbon-Technologie). Laden: Unterstützung für 100W HyperCharge (kabelgebunden).

Unterstützung für (kabelgebunden). Kamera: Leica-Kooperation bleibt bestehen; erwartet wird ein 50 MP Hauptsensor (OmniVision OVX8000) sowie eine 50 MP Tele-Linse.

Leica-Kooperation bleibt bestehen; erwartet wird ein 50 MP Hauptsensor (OmniVision OVX8000) sowie eine 50 MP Tele-Linse.

Das Xiaomi 17T scheint 2026 kein bloßes „Herbst-Update“ zu sein, sondern ein früher Angreifer im High-End-Segment. Mit dem Dimensity 8500 und Android 16 ab Werk bietet Xiaomi modernste Software- und Hardware-Integration, während die enorme Akkukapazität zum neuen Verkaufsargument werden könnte.