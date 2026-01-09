Poco und Redmi: diese Modelle bekommen kein Android 17 mehr

Mit der fortschreitenden Entwicklung von Android 17 und Xiaomis neuem HyperOS-System stellt der Hersteller die Weichen für die Zukunft. Das bedeutet jedoch auch, dass zahlreiche beliebte Mittelklasse- und Budget-Modelle den Anschluss verlieren. Für viele Nutzer der Marken Redmi und POCO endet der Weg bei Android 16 (oder früher), da sie laut aktuellen Update-Plänen kein Upgrade auf Android 17 mehr erhalten werden.

Diese Modelle sind vom Android 17-Aus betroffen

Die Liste der Geräte, die voraussichtlich auf Android 16 oder einer noch älteren Version stehen bleiben, umfasst einige der meistverkauften Serien der letzten zwei Jahre:

POCO: M7 Pro 5G, M6 Pro 4G, X6 5G

M7 Pro 5G, M6 Pro 4G, X6 5G REDMI Note Serie: Note 14 5G, Note 13 Pro 4G/5G, Note 13 Pro+ 5G

Note 14 5G, Note 13 Pro 4G/5G, Note 13 Pro+ 5G REDMI Einsteiger-Modelle: Redmi 13, Redmi 14C

Redmi 13, Redmi 14C Tablets: Redmi Pad Pro, Redmi SE 8.7

Besonders schmerzhaft ist dies für Besitzer des Redmi Note 14 5G. Während die 4G-Variante teilweise von längeren Support-Zusagen profitiert, deuten aktuelle Informationen darauf hin, dass das 5G-Modell aufgrund einer kürzeren Update-Garantie von nur zwei großen OS-Upgrades bereits vor Android 17 „in Rente“ geht. Auch das beliebte POCO X6 5G, das noch mit Android 13 startete, erreicht mit Android 16 sein planmäßiges Ende.

Die Geräte werden aber weiter mit Sicherheitsupdates beliefert. Sie sind also noch nicht aus dem Support von Xiaomi gefallen. Man kann sie daher zumindest 2026 noch ohne Probleme oder Sicherheitsbedenken nutzen.