Kommentar: Kein Ruhmesblatt – weiter Warten auf Samsung One UI 8.5

Es ist ein alljährliches Déjà-vu: Samsung feiert auf der großen Bühne die Veröffentlichung seiner neuesten Flaggschiffe – diesmal die Galaxy S26-Serie – und schmückt sich mit den Innovationen von One UI 8.5. Doch während die Marketingabteilung den „nahtlosen digitalen Lifestyle“ besingt, blicken Millionen Besitzer von S25-, S24- oder gar S23-Geräten in die Röhre. Trotz der versprochenen sieben Jahre Update-Garantie scheint „Garantie“ bei Samsung nicht „Gleichzeitigkeit“ zu bedeuten.

Das S25-Dilemma: Wenn das Vorjahresmodell zum Nachzügler wird

Besonders bitter ist die Pille für Nutzer der Galaxy S25-Reihe. Wer vor einem Jahr noch das „Nonplusultra“ kaufte, findet sich heute in einer Endlosschleife aus Beta-Tests wieder. Dass Samsung im März 2026 lediglich ein Sicherheitsupdate für das S25 ausrollt, anstatt die stabile Version von One UI 8.5 zu liefern, spricht Bände. Es wirkt fast so, als würde die Software künstlich zurückgehalten, um das S26 als einzige „echte“ Neuerung im Schaufenster glänzen zu lassen.

Die „KI-Ausrede“ und der Fluch der Fragmentierung

Samsung rechtfertigt Verzögerungen gern mit der Komplexität der neuen Galaxy AI-Features und der Anpassung an ältere Chipsätze. Doch Hand aufs Herz: Ist ein Snapdragon 8 Gen 3 oder Gen 4 wirklich so „schwach“, dass die Integration einer neuen Bixby-Version oder überarbeiteter Schnelleinstellungen Monate dauert?

Die Wahrheit liegt wohl eher in der Fragmentierung. Samsung schleppt einen gigantischen Gerätepark mit sich herum. Jedes Update muss für Dutzende Hardware-Kombinationen validiert werden. Das kostet Ressourcen, die der Konzern lieber in die Entwicklung neuer Hardware steckt, anstatt die Bestandskunden zeitnah zu bedienen. Das Ergebnis ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: Wer nicht jedes Jahr neu kauft, rutscht automatisch in die zweite Welle der digitalen Priorität.

Strategische Trägheit statt technischer Notwendigkeit

Man muss es kritisch beim Namen nennen: Die langsame Verteilung ist eine strategische Entscheidung. Ein schnelles Update für ältere Modelle würde den Kaufanreiz für die S26-Serie schmälern. Warum 1.200 Euro ausgeben, wenn das alte Handy per Software-Update fast dasselbe kann? Indem man den Rollout für das S25 bis in den Mai oder Juni zieht, schafft man eine künstliche Exklusivität für das Neugerät.

Fazit: Vertrauen gegen Geduld

Samsungs Versprechen von sieben Jahren Support ist löblich, verkommt aber zum hohlen Slogan, wenn die Updates erst dann kommen, wenn der Hype um das nächste Modell schon wieder abgeklungen ist. Wahre Wertschätzung der Bestandskunden sieht anders aus. Solange der „Update-Turbo“ nur für die neueste Generation gilt, bleibt für alle anderen nur die Rolle des geduldigen